День местного самоуправления в Украине: поздравления в открытках и СМС

День местного самоуправления в Украине отмечают ежегодно 7 декабря. В 2021 году этот праздник приходится на вторник.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто работает в городских, сельских, поселковых, районных и областных советах. Именно эти люди помогают простым жителям поселков и городов решать различные проблемы и вопросы, связанные с их жизнями.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем местного самоуправления в Украине, чтобы вы порадовали своих близких даже на расстоянии. Теплые слова могут вдохновить на большие дела и смелые решения.
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В день самоуправления
Не общего, а местного,
Желаю настроения
Всем служащим чудесного.
Чтобы все функции свои
Успешно выполняли
И Украину в эти дни
К успеху продвигали!
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Самоуправу местную
Сегодня поздравляем,
Лишь взвешенных решений
Им от души желаем.
Добра вам, процветания
И мудрости житейской,
Больших потоков денежных
Казне любимой местной.
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В День местного самоуправления
Хочу от всего сердца пожелать
Обдуманные, верные решения
Во благо Украине принимать!
Я вас благодарю за все старания
Для милой и любимой Украины!
Пускай все ваши цели и желания
Будут без проблем осуществимы!
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Поздравляем работников самоуправления,
Желаем новых достижений!
Желаем всяческих успехов,
В делах, чтоб не было помех!
Желаем радости, достатка,
Положенье — чтоб не шатко,
Желаем отличного настроения,
Процветания и везения!
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С Днем местного самоуправления
Сердечно поздравляю,
Решений только мудрых
Вам от души желаю.
Работайте во благо,
Чтоб процветал народ,
В призвании вашем важном Всегда пускай везет.
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День местного самоуправления в нашей стране получил статус официального праздника еще 25 ноября в 2000 году после указа второго президента Украины Леонида Кучмы. Хотя отмечать его начали еще в 1990 году.
Также в декабре украинцев ожидает огромное количество праздников. К примеру, уже 18 декабря весь мир будет отмечать Международный день мигрантов, а 25 декабря приходится Рождество. Чтобы не забыть обо всех праздниках и поздравить всех близких теплыми словами — смотрите календарь праздников на декабрь 2021 в материале Фактов ICTV.