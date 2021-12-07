День местного самоуправления в Украине: поздравления в открытках и СМС

День местного самоуправления в Украине отмечают ежегодно 7 декабря. В 2021 году этот праздник приходится на вторник.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто работает в городских, сельских, поселковых, районных и областных советах. Именно эти люди помогают простым жителям поселков и городов решать различные проблемы и вопросы, связанные с их жизнями.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем местного самоуправления в Украине, чтобы вы порадовали своих близких даже на расстоянии. Теплые слова могут вдохновить на большие дела и смелые решения.

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В день самоуправления

Не общего, а местного,

Желаю настроения

Всем служащим чудесного.

Чтобы все функции свои

Успешно выполняли

И Украину в эти дни

К успеху продвигали!

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Самоуправу местную

Сегодня поздравляем,

Лишь взвешенных решений

Им от души желаем.

Добра вам, процветания

И мудрости житейской,

Больших потоков денежных

Казне любимой местной.

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В День местного самоуправления

Хочу от всего сердца пожелать

Обдуманные, верные решения

Во благо Украине принимать!

Я вас благодарю за все старания

Для милой и любимой Украины!

Пускай все ваши цели и желания

Будут без проблем осуществимы!

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Поздравляем работников самоуправления,

Желаем новых достижений!

Желаем всяческих успехов,

В делах, чтоб не было помех!

Желаем радости, достатка,

Положенье — чтоб не шатко,

Желаем отличного настроения,

Процветания и везения!

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С Днем местного самоуправления

Сердечно поздравляю,

Решений только мудрых

Вам от души желаю.

Работайте во благо,

Чтоб процветал народ,

В призвании вашем важном Всегда пускай везет.

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День местного самоуправления в нашей стране получил статус официального праздника еще 25 ноября в 2000 году после указа второго президента Украины Леонида Кучмы. Хотя отмечать его начали еще в 1990 году.

Также в декабре украинцев ожидает огромное количество праздников. К примеру, уже 18 декабря весь мир будет отмечать Международный день мигрантов, а 25 декабря приходится Рождество. Чтобы не забыть обо всех праздниках и поздравить всех близких теплыми словами — смотрите календарь праздников на декабрь 2021 в материале Фактов ICTV.