День металлурга в Украине: поздравления в открытках и СМС

17 июля в Украине отмечают День металлурга — в 2022 году праздник приходится на воскресенье.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь тяжелой промышленности, и делает все, чтобы Украина не испытывала дефицит в этой сфере. Опасная и тяжелая работа не всем по зубам — на это способны только те, кто готов много трудиться в сложных условиях.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем металлурга в открытках и СМС, которые порадуют профессионалов своего дела.

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***

С Днем металлурга я сердечно

Тебя, трудяга, поздравляю!

Сил и здоровьечка, конечно,

Тебе сегодня я желаю!

Пускай тебя в металлургии

Ждут лишь блистательный успех

И достижения большие,

Ведь знаю я, круче всех!

***

С Днем металлурга поздравляю,

Давай металл стране своей,

Работа дарит пусть признание

И жизнь пусть станет веселей.

Профессия твоя — не сахар,

Желаю сил, здоровья я,

На труд прекрасный вдохновляет

Пускай счастливая семья.

***

Пусть года бегут по кругу,

Но ваш труд не заменить,

Пожелаем металлургам,

Всех в сто крат храбрее быть.

Пусть характер закалится

За работой непростой,

И всё нужное случится,

И доход придет большой!

***

Лист стальной, труба и угол,

Кровля, сваи и каркас.

Были нам бы недоступны,

Если не было бы вас.

Поздравляем металлургов,

И желаем вам, друзья

Чтоб станки исправны были,

Чтоб была крепка семья.

***

С Днем металлурга я поздравляю

Тех, кто руду нам добывает,

Плавит металл, трубы катает,

Трудом своим нашу страну прославляет.

Вечного в горнах желаю горения,

Бодрости, сил и вдохновения.

Пусть льется металл огненной лавой

Вам, металлурги, почет наш и слава!

***

Праздник День металлурга берет свое начало еще с 1993 года — его инициатором стал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Традиционно, в этот праздник сотрудники металлургической и горнодобывающей промышленности.

17 июля устраивают громкие корпоративы, где нередко награждают самых старательных сотрудников.

Совсем скоро июль подойдет к концу — самое время подготовиться к праздникам августа. Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством важных дней. В начале будет много профессиональных дней, а на конец лета приходится один из самых главных праздников — День независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.