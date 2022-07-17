День металлурга в Украине: поздравления в открытках и СМС

17 июля в Украине отмечают День металлурга — в 2022 году праздник приходится на воскресенье.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь тяжелой промышленности, и делает все, чтобы Украина не испытывала дефицит в этой сфере. Опасная и тяжелая работа не всем по зубам — на это способны только те, кто готов много трудиться в сложных условиях.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем металлурга в открытках и СМС, которые порадуют профессионалов своего дела.
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С Днем металлурга я сердечно
Тебя, трудяга, поздравляю!
Сил и здоровьечка, конечно,
Тебе сегодня я желаю!
Пускай тебя в металлургии
Ждут лишь блистательный успех
И достижения большие,
Ведь знаю я, круче всех!
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С Днем металлурга поздравляю,
Давай металл стране своей,
Работа дарит пусть признание
И жизнь пусть станет веселей.
Профессия твоя — не сахар,
Желаю сил, здоровья я,
На труд прекрасный вдохновляет
Пускай счастливая семья.
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Пусть года бегут по кругу,
Но ваш труд не заменить,
Пожелаем металлургам,
Всех в сто крат храбрее быть.
Пусть характер закалится
За работой непростой,
И всё нужное случится,
И доход придет большой!
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Лист стальной, труба и угол,
Кровля, сваи и каркас.
Были нам бы недоступны,
Если не было бы вас.
Поздравляем металлургов,
И желаем вам, друзья
Чтоб станки исправны были,
Чтоб была крепка семья.
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С Днем металлурга я поздравляю
Тех, кто руду нам добывает,
Плавит металл, трубы катает,
Трудом своим нашу страну прославляет.
Вечного в горнах желаю горения,
Бодрости, сил и вдохновения.
Пусть льется металл огненной лавой
Вам, металлурги, почет наш и слава!
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Праздник День металлурга берет свое начало еще с 1993 года — его инициатором стал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Традиционно, в этот праздник сотрудники металлургической и горнодобывающей промышленности.
17 июля устраивают громкие корпоративы, где нередко награждают самых старательных сотрудников.
Совсем скоро июль подойдет к концу — самое время подготовиться к праздникам августа. Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством важных дней. В начале будет много профессиональных дней, а на конец лета приходится один из самых главных праздников — День независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.