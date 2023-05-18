Вознесение Господне — один из крупнейших церковных праздников. Ежегодно его празднуют на 40-й день после Пасхи.

Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небо через месяц после его воскресения. Вознесение ежегодно приходится на разные даты, а в 2023 году его отмечают 25 мая.

Факты ICTV узнавали, можно ли работать на Вознесение 2023.

Вознесение Господне 2023: можно ли работать в этот день

Праздник входит в перечень 12 главных церковных праздников, поэтому уже накануне во время праздничного богослужения начинаются торжественные песнопения и Всеночное бдение.

Верующие посещают храмы и посвящают день молитвам. Поскольку праздник всегда приходится на четверг, не каждый может сходить в церковь, поэтому верующие молятся дома.

Также в день праздника можно заниматься домашними делами и работать. Да, церковь не запрещает работать на Вознесение Господне, ведь это четверг, а не выходной день. Главное, чтобы работа не была тяжелой физически.

Также на Вознесение нужно навещать близких и помогать нуждающимся.

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Вознесение Господне — история праздника

Согласно Евангелию, когда Сын Божий воскрес после распятия на кресте, он еще более месяца находился среди своей паствы и апостолов на земле.

Через 40 дней Иисус собрал всех своих учеников на горе Элеон, дал им благословение, а затем вознесся во плоти на небо.

После этого присутствующие увидели ангелов, которые возвестили, что Иисус Христос еще вернется на землю.