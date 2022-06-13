Уже совсем скоро наступит день летнего солнцестояния — это событие происходит всего лишь раз в году. Этот день должен быть максимально продуктивным, поскольку солнце будет нас радовать длительное время.

Когда летнее солнцестояние

Ежегодно это событие выпадает на 21 июня. Исключение только для високосного года — тогда самый долгий день в году приходится на 20 число. В 2022 вторник будет самым длинным днем года.

Особенности летнего солнцестояния

Главная особенность этого дня — солнечная активность. Ближайшая к Земле звезда 21 июня будет радовать своим присутствием на небе 16 с половиной часов.

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Солнце достигает самый высокой точки над землей. Многим может показаться, что светило не будет двигаться на протяжении дня и застынет в одной точке.

С этого дня в северном полушарии нашей планеты начинается тропическое лето. С 22 июня время пребывания солнца в небе будет уменьшаться по 22 декабря — тогда наступит день зимнего солнцестояния.

День летнего солнцестояния — что можно и нельзя делать

Наши предки верили, что это событие очень мистическое. Традиционно, утром умывались росой, чтобы укрепить здоровье и продлить красоту.

Просыпаться лучше с появлением солнца — загаданное в этот момент желание должно обязательно сбыться.

Солнечный день — отличный повод для радости. Нужно избегать ссор, а также негативных мыслей. Самое время духовно очиститься и думать только о хорошем.

Рекомендуется заняться любимым делом или посвятить день духовному росту.

День летнего солнцестояния — ритуалы и обычаи

Мелкая живность и растения очень любят солнце — нужно выпить травяной чай с медом и насладиться этим днем. Чтобы задобрить небесное светило — можно нарядиться в светлую одежду, а также зеленых или желтых оттенков. Наши предки верили, что от этого урожай будет только лучше.

Если есть возможность и это безопасно — можно съездить в лес с близкими или друзьями или же провести весь день в своем саду, наслаждаясь природой вокруг.

Наши предки верили, что люди, родившиеся 20 или 21 июня имеют большую энергетическую силу, и могут сглазить.

День летнего солнцестояния — приметы