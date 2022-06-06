День Оксаны и Ксении отмечают шесть раз в год, в том числе 6 июня вспоминают Блаженную Ксению Петербургскую, которая считается покровительницей и помощницей всех женщин.
Мы подготовили поздравления с днем ангела Оксаны и Ксении, а также несколько фактов об истории праздника.
Поздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении
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Кто нежнее яркой розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
***
Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались.
Чтоб ни печали, ни беда
Не управляли настроением.
Цвети, Оксаночка, всегда,
Будь для других лишь вдохновением!
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Приветствую тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касался твоего сердца.
Пусть то, что ты хочешь, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!
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Как цветок — благоухать!
Никогда не унывать,
Никогда не ведать бед.
Много-много жизни лет!
Красоту не растерять,
Только краше еще стать
И всегда любимой быть,
Не теряя свою прыть.
Будь веселой и активной,
Смелой, четкой, позитивной.
Поздравляем тебя рьяно,
Наша милая Оксана!
День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в открытках
День ангела Оксаны и Ксении — история праздника
В День ангела Ксении христиане чествуют двух святых с именем Ксения — Преподобную Ксению Миласскую которая жила в Риме в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в XVIII-XIX веках.
В этот день в часовню на могиле Ксении Петербургской приезжает много верующих, где просят помощи у святой.
Ксения овдовела в 26 лет, раздала свое имущество и стала ходить по городу в лохмотьях 45 лет.
По ночам девушка молилась в поле, а днем учила людей праведности, давала советы и делала предсказания.
А Преподобная Ксения Миласская родилась в аристократической семье в Риме. Она сбежала на остров Кос, когда родители захотели отдать девушку замуж.
Ксения пошла в христианство. Затем в городе Милас в Карии за свои деньги свела церковь Святого Стефана и образовала христианскую общину.
Стала монахиней. Умерла в Миласе, поэтому называется Ксенией Миласской.