День Оксаны и Ксении отмечают шесть раз в год, в том числе 6 июня вспоминают Блаженную Ксению Петербургскую, которая считается покровительницей и помощницей всех женщин.

Мы подготовили поздравления с днем ангела Оксаны и Ксении, а также несколько фактов об истории праздника.

Поздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении

***

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Кто нежнее яркой розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!



***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались.

Чтоб ни печали, ни беда

Не управляли настроением.

Цвети, Оксаночка, всегда,

Будь для других лишь вдохновением!

***

Приветствую тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касался твоего сердца.

Пусть то, что ты хочешь, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!

***

Как цветок — благоухать!

Никогда не унывать,

Никогда не ведать бед.

Много-много жизни лет!

Красоту не растерять,

Только краше еще стать

И всегда любимой быть,

Не теряя свою прыть.

Будь веселой и активной,

Смелой, четкой, позитивной.

Поздравляем тебя рьяно,

Наша милая Оксана!