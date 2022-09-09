Международный день красоты отмечают во всем мире 9 сентября, и в 2022 году этот праздник приходится на пятницу.

В этот праздник стоит поздравить всех тех, для кого красота является важным аспектом жизни. Быть красивым — это желание миллионов людей, в том числе и в Украине. И хотя понятие красоты растяжимое, двигаться к идеалу может каждый — как внешне, так и внутренне.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления Международным днем красоты в открытках, которые визуально порадуют друзей и близких. Приятные слова помогут поднять настроение и зарядить позитивом.

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Известно, что Международный день красоты начали отмечать по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO. Его основали в 1995 году, и теперь он признается во всем мире. Организация CIDESCO активно расширяется по всему миру, а также проводит различные конференции для обсуждения сферы красоты в разных странах.

Лето уже позади — осень в самом разгаре. Сентябрь принес украинцам огромное количество праздников, среди которых День туризма, День усыновления, День переводчика, а также Всеукраинский день библиотек. Полный календарь праздников сентября 2022 можно ознакомиться на Фактах ICTV.