В конце июня миллионы жителей нашей страны будут отмечать важный государственный праздник — День Конституции Украины. Этот день является символом независимой страны — десятки лет назад были закреплены правовые основы, суверенитет и территориальную целостность свободной Украины.

Когда отмечают День Конституции Украины и будет ли этот день выходным в 2022 году, читайте в материале.

День Конституции 2022 — дата

Традиционно День Конституции отмечают 28 июня – в 2022 году мы будем праздновать его уже 26-й год подряд. Сейчас этот праздник особенно важен для нас, ведь мы боремся за будущее своей страны.

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28 июня 2022 – выходной или рабочий день

День Конституции Украины – государственный праздник, поэтому традиционно 28 июня считается выходным днем. Однако в условиях военного положения выходного 28 июня 2022 года не будет – труд будет оплачиваться в обычном порядке.

История Дня Конституции Украины

Известно, что над документом работали депутаты в сессионном зале всю ночь с 27 по 28 июня 1996 года. На урегулирование всех вопросов 315 народным избранникам понадобилось почти сутки непрерывных дискуссий.

Уже 28 июня Верховная рада Украины приняла Конституцию Украины — документ не только определяет права, суверенитет и территориальную целостность, но и усиливает авторитет Украины на мировой арене.

Уже совсем скоро наступит июль — средина лета принесет украинцам огромное количество праздников, в том числе и профессиональных.

К примеру, свой день будут отмечать налоговики, рыбаки, бухгалтера и аудиторы. На конец месяца также приходится День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно в календаре Фактов ICTV.