День Казанской иконы Божией Матери 2022 отмечают дважды в год — 21 июля и 4 ноября. Второй раз приходится на пятницу.

Наши предки верили, что в эти дни нужно просить у Богоматери покровительства, защиты от бед и различных болезней, и просьбы будут обязательно услышаны. Также стоит напомнить своим близким о важном событии, и даже предложить присоединиться к молитвам.

Факты ICTV подготовили открытки на День Казанской иконы Божией Матери, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии. Красивые картинки могут поднять настроение в эти трудные дни.

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Ноябрь уже идет полным ходом — совсем скоро наступит зима, и первый месяц порадует украинцев огромным количеством праздников — как национальных, так и церковных.

К примеру, свой профессиональный день будут отмечать прокуроры, адвокаты, и даже сотрудники всевозможных архивов. Нужно провести эти важные дни за семейным столом, или просто там, где уютно и тепло. Ознакомиться с полным календарем декабря 2022 можно на Фактах ICTV.