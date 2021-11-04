Осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери приходится на 4 ноября. У православных верующих образ Богоматери с Младенцем — один из особо значимых и почитаемых.
Казанскую икону Богородицы называли покровительницей женщин и детей. Такое поверье появилось из-за того, что первой этот образ увидела маленькая девочка. Ей во сне явилась Дева Мария и указала на место, где хранится утерянная святыня.
Поздравления в открытках с Днем Казанской иконы Божией Матери
С Днем Казанской иконы Божией Матери!
Открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери
Поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери
Поздравления в картинках с Днем Казанской иконы Божией Матери
Лучшие открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери — открытки
День Казанской иконы Божией Матери — лучшие поздравления с праздником
Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери
- Стоит пойти в церковь и помолиться. В этот день принято просить Пречистую Деву об исцелении, защите от врагов и бедствий, благословении на свадьбу, зачатии детей.
- Этот день считается хорошей датой для свадьбы.
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери
- В этот день нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, скандалить.
- Также под запретом зависть и осуждение окружающих.
- Лучше не пить спиртное.
- Отложите тяжелую физическую работу на потом.
- Нельзя шить, вышивать, убирать и стирать.
- Лучше не начинать новые дела в это день.
- Кроме того, не берите и не давайте денег в долг.