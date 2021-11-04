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День Казанской иконы Божией Матери – лучшие открытки с поздравлениями

4 ноября 2021, 07:00 Євгенія Шапоренко
День Казанской иконы Божией Матери – лучшие открытки с поздравлениями

Осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери приходится на 4 ноября. У православных верующих образ Богоматери с Младенцем — один из особо значимых и почитаемых.

Казанскую икону Богородицы называли покровительницей женщин и детей. Такое поверье появилось из-за того, что первой этот образ увидела маленькая девочка. Ей во сне явилась Дева Мария и указала на место, где хранится утерянная святыня.

Поздравления в открытках с Днем Казанской иконы Божией Матери

С Днем Казанской иконы Божией Матери!

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Поздравления в картинках с Днем Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Лучшие открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

День Казанской иконы Божией Матери — открытки

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

День Казанской иконы Божией Матери — лучшие поздравления с праздником

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

  • Стоит пойти в церковь и помолиться. В этот день принято просить Пречистую Деву об исцелении, защите от врагов и бедствий, благословении на свадьбу, зачатии детей.
  • Этот день считается хорошей датой для свадьбы.
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Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери

  • В этот день нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, скандалить.
  • Также под запретом зависть и осуждение окружающих.
  • Лучше не пить спиртное.
  • Отложите тяжелую физическую работу на потом.
  • Нельзя шить, вышивать, убирать и стирать.
  • Лучше не начинать новые дела в это день.
  • Кроме того, не берите и не давайте денег в долг.
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