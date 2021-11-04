Осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери приходится на 4 ноября. У православных верующих образ Богоматери с Младенцем — один из особо значимых и почитаемых.

Казанскую икону Богородицы называли покровительницей женщин и детей. Такое поверье появилось из-за того, что первой этот образ увидела маленькая девочка. Ей во сне явилась Дева Мария и указала на место, где хранится утерянная святыня.

Поздравления в открытках с Днем Казанской иконы Божией Матери

С Днем Казанской иконы Божией Матери!

Открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери

Поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери

Поздравления в картинках с Днем Казанской иконы Божией Матери

Лучшие открытки с Днем Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери — открытки

День Казанской иконы Божией Матери — лучшие поздравления с праздником

Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

Стоит пойти в церковь и помолиться. В этот день принято просить Пречистую Деву об исцелении, защите от врагов и бедствий, благословении на свадьбу, зачатии детей.

Этот день считается хорошей датой для свадьбы.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери