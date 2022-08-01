День инкассатора в Украине отмечают ежегодно 1 августа. В 2022 году праздник приходится на понедельник.
Дата напомнит украинцам об этой важной, но опасной профессии. Профессионалы своего дела готовы к критическим ситуациям, выполняя важные задания.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем инкассатора в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова многим из нас просто необходимы, особенно в это время.
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Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.
Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.
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Инкассаторы сегодня
Отмечают праздник свой.
Ценим труд мы ваш, ребята.
Он опасный, не простой.
Пожелать хотим вам силы,
Счастья, радости в семье.
Чтоб довольны вы зарплатой
Были все, всегда, вполне.
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Инкассаторы, позвольте
Мне поздравить вас сердечно,
Миссия у вас большая,
Риск в работе — бесконечный.
Сил желаю и отваги,
Чтоб удача вас любила,
Счастье в жизни вашей личной
Непременно посетило.
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С Днем инкассатора тебя,
Счастья и терпения,
Осторожным будь всегда,
А еще везения!
Удивлений, добрых дней,
Продвижения по службе,
Жизнь пусть будет веселей,
Коллектив твой дружным!
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Твой труд достоин уважения:
За горы денег ты в ответе,
Желаю, чтоб купюры эти
Всегда шли к пункту назначения!
Пускай нелегкая работа
Вдруг станет для тебя легка,
Зарплата будет высока,
Чтоб кайфовал ты от дохода!
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Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством праздников. Многие будут отмечать свои профессиональные — от архитекторов до ветеринаров. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 года можно на Фактах ICTV.