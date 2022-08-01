День инкассатора в Украине отмечают ежегодно 1 августа. В 2022 году праздник приходится на понедельник.

Дата напомнит украинцам об этой важной, но опасной профессии. Профессионалы своего дела готовы к критическим ситуациям, выполняя важные задания.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем инкассатора в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова многим из нас просто необходимы, особенно в это время.

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***

Инкассаторов поздравить

С днем профессии хочу.

Восхититься силой духа

Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу

Свою важную нести.

И мешки большие денег

В день зарплаты в дом нести.

***

Инкассаторы сегодня

Отмечают праздник свой.

Ценим труд мы ваш, ребята.

Он опасный, не простой.

Пожелать хотим вам силы,

Счастья, радости в семье.

Чтоб довольны вы зарплатой

Были все, всегда, вполне.

***

Инкассаторы, позвольте

Мне поздравить вас сердечно,

Миссия у вас большая,

Риск в работе — бесконечный.

Сил желаю и отваги,

Чтоб удача вас любила,

Счастье в жизни вашей личной

Непременно посетило.

***

С Днем инкассатора тебя,

Счастья и терпения,

Осторожным будь всегда,

А еще везения!

Удивлений, добрых дней,

Продвижения по службе,

Жизнь пусть будет веселей,

Коллектив твой дружным!

***

Твой труд достоин уважения:

За горы денег ты в ответе,

Желаю, чтоб купюры эти

Всегда шли к пункту назначения!

Пускай нелегкая работа

Вдруг станет для тебя легка,

Зарплата будет высока,

Чтоб кайфовал ты от дохода!

***

Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством праздников. Многие будут отмечать свои профессиональные — от архитекторов до ветеринаров. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 года можно на Фактах ICTV.