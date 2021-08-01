Ежегодно 1 августа в Украине отмечают День инкассатора.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем инкассатора в СМС.
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Чтобы были деньги целы
невредимы все зарплаты,
службу держите вы смело,
инкассаторы! Держать так!
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Инкассатором быть нелегкий труд
Он не потерпит слабаков.
Пусть Ваш путь к благополучию ведет
И деньги народа в целости сберечь!
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Бронежилет и мешок,
За спиной автомат и охраны чуток.
Инкассаторов всех поздравляю,
Чтоб не ограбили, им я желаю.
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Работа Ваша не проста
Ведь опасность поджидает кругом,
Наличность нужно в целости довезти
А суммы внушительные внутри!
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За сохранность денег вы всегда в ответе
Пусть воры боятся с Вами встречи.
Быть Вам сильными и отважными
В деле Вашем государственно важном!
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Профессия инкассатора считается одной из самых ответственных и опасных. Инкассаторы занимаются перевозкой финансовых ценностей, поэтому работа требует максимальной концентрации и хорошей физической подготовки.
Кроме этого, профессия инкассатора высоко ценится работодателями и хорошо оплачивается. С каждым годом желающих работать в этой сфере становится все больше.
Впервые инкассаторская служба при Государственном банке Советского Союза была создана 1 августа 1939 года.
Поэтому именно в этот день отмечается профессиональный праздник инкассаторов. Сегодня стоит поздравить всех, кто так или иначе причастен к инкассаторским службам.