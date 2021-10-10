День художника в Украине в 2021 году отмечают 10 октября. Впервые праздник появился в календаре в 1998 году после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь прекрасному — изобразительному искусству. Профессия художника часто ассоциируется с творческими личностями, мастерами, и просто наделенными даром рисования людьми.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем художника в открытках, которые порадуют мастеров своего дела.

Работы этих эстетов высоко ценятся и в Украине — в День художника награждают живописцев государственными наградами и званиями.

Также во второе воскресенье октября проводятся различные выставки на улицах городов, в музеях и галереях, где каждый желающий может прикоснуться к прекрасному.

Профессия художника может похвастаться своей большой историей — ученые продолжают находить рисунки, сделанные на скалах нашими предками. В Древнем Египте считалось, что художники обладают магическими силами — их картины могли влиять на людей.

В средневековье огромной популярностью пользовалась иконопись, фрески и мозаика. Сейчас в тренде портретная живопись, хоть и в эпоху смартфонов и других электронных гаджетов ее важность недооценена.

Октябрь порадует украинцев огромным количество праздников. В середине осени свои профессиональные праздники отмечают риелторы, учителя, юристы, и даже анестезиологи.

Традиционно, 14 октября украинцы отмечают великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. На этот день припал и другой праздник — День защитников и защитниц Украины.

Ознакомиться с календарем праздников на октябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.