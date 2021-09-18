День фармацевта в Украине: история праздника

Каждую третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этом году праздник приходится на 18 сентября.

История Дня фармацевтического работника в Украине началась в 1999 году. Именно тогда второй президент Украины Леонид Кучма решил подписал указ об учреждении праздника.

Таким образом он поддержал инициативу Министерства здравоохранения Украины и отметил значительный вклад работников фармацевтической сферы в здравоохранение населения.

Инициатором появления праздника стал Национальный фармацевтический университет.

Традиционно в этот день руководство страны и высшие должностные лица поздравляют работников фармацевтической сферы с профессиональным праздником. А лучших фармацевтов награждают почетными званиями, премиями, памятными подарками, грамотами и благодарностями руководства.

В фармацевтической отрасли Украины работают более 350 тыс. фармацевтов. Их труд является очень важным для всего общества.

Поскольку именно фармацевты разбираются в лекарствах, знают все компоненты, противопоказания и аналоги.

Всемирный День фармацевта отмечают чуть позже — 25 сентября.

Он был учрежден Советом FIP на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) в 2009 году в Стамбуле (Турция).