Традиционно в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этом году профессиональный праздник работников этой сферы приходится на 18 сентября.

В этот день принято поздравлять всех провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в открытках и СМС.

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Сегодня день фармацевта,

Пусть счастье им дается без рецепта,

Пусть он им будет лишь благо,

И пусть всюду им будут рады,

Еще здоровье и долголетие,

С любимыми хорошие отношения,

Успехов в трудах и везения,

И на все хватает вдохновения!



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Фармацевты, поздравляю

В праздник ваш я от души.

Все достойны восхищения,

Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа

Делает счастливей вас.

Вам спасибо за заботу,

Вы, ребята, — просто класс!



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Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.



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С Днем фармацевта Украины!

Без вас больные никуда.

Лекарства или витамины

Вы подберёте без труда.

Так пусть для радости причины

Вас настигают в каждом дне,

И все карьерные вершины

Вам покорятся без проблем!



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За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!



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Профессиональный праздник фармацевтов начали отмечать в 1999 году. Именно тогда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Таким образом он поддержал инициативу Министерства здравоохранения Украины и отметил значительный вклад работников фармацевтической сферы в здравоохранение населения. Инициатором появления праздника стал Национальный фармацевтический университет.

Эта профессия очень важна в современном обществе, поскольку именно фармацевты знают все компоненты лекарств, противопоказания и аналоги.

Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают разнообразные презентации и представления новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья.