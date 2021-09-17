Традиционно в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этом году профессиональный праздник работников этой сферы приходится на 18 сентября.
В этот день принято поздравлять всех провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в открытках и СМС.
***
Сегодня день фармацевта,
Пусть счастье им дается без рецепта,
Пусть он им будет лишь благо,
И пусть всюду им будут рады,
Еще здоровье и долголетие,
С любимыми хорошие отношения,
Успехов в трудах и везения,
И на все хватает вдохновения!
***
***
Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.
Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!
***
***
Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
***
***
С Днем фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберёте без труда.
Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!
***
***
За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
***
***
Профессиональный праздник фармацевтов начали отмечать в 1999 году. Именно тогда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.
Таким образом он поддержал инициативу Министерства здравоохранения Украины и отметил значительный вклад работников фармацевтической сферы в здравоохранение населения. Инициатором появления праздника стал Национальный фармацевтический университет.
Эта профессия очень важна в современном обществе, поскольку именно фармацевты знают все компоненты лекарств, противопоказания и аналоги.
Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают разнообразные презентации и представления новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья.