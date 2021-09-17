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День фармацевта 2021: поздравления в открытках и СМС

17 сентября, 12:00 Валентина Чорна
День фармацевта 2021: поздравления в открытках и СМС

Традиционно в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этом году профессиональный праздник работников этой сферы приходится на 18 сентября.

В этот день принято поздравлять всех провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в открытках и СМС.

***

Сегодня день фармацевта,
Пусть счастье им дается без рецепта,
Пусть он им будет лишь благо,
И пусть всюду им будут рады,
Еще здоровье и долголетие,
С любимыми хорошие отношения,
Успехов в трудах и везения,
И на все хватает вдохновения!

***

листівка з днем фармацевта

***

Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!

***

листівка з днем фармацевта

***

Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.

Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.

***

листівка з днем фармацевта

***

С Днем фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберёте без труда.

Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!

***

листівка з днем фармацевта

***

За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!

***

листівка з днем фармацевта

***

Профессиональный праздник фармацевтов начали отмечать в 1999 году. Именно тогда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Таким образом он поддержал инициативу Министерства здравоохранения Украины и отметил значительный вклад работников фармацевтической сферы в здравоохранение населения. Инициатором появления праздника стал Национальный фармацевтический университет.

Эта профессия очень важна в современном обществе, поскольку именно фармацевты знают все компоненты лекарств, противопоказания и аналоги.

Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают разнообразные презентации и представления новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья.

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