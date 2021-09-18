День фармацевтического работника 2021 в Украине отмечают в субботу, 18 сентября. Праздник ежегодно припадает на третью субботу сентября.

Этот день отмечают настоящие специалисты в области лекарств, которые могут подсказать необходимый препарат, основываясь на болезни клиента.

Также стоит отметить труд работников фармацевтической промышленности, которые продолжают создавать и производить необходимые препараты, спасая миллионы жизней.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в картинках, которые порадуют сотрудников этой отрасли даже на расстоянии.

День фармацевта получил статус официального праздника в Украине еще в 1999 году, благодаря указу второго президента Украины Леонида Кучмы.

По традиции, руководство страны поздравляет фармацевтов и их днем. Руководство тоже не оставит сотрудников без сюрпризов — лучших аптекарей награждают грамотами, премиями, а также поощряют другими приятными бонусами. В фармацевтических компаниях также устраивают корпоративы, где сотрудники отмечают свой профессиональный день.

Медицина тесно связана с религией — покровителями аптекарей считаются святые братья-близнецы Косма и Дамиан.

В Средние века существовали два типа аптек — монастырские и светские. В них обычно продавались лекарства от основных заболеваний, которые захватывали целые страны.

Аптекари всегда были в почете — эти специалисты часто имели влияние на жизнь города, занимая высокие должности в органах самоуправления.

Сейчас на территории Украины работает более 10 тыс. аптек, а также около 7 тыс. лечебных и профилактических заведений, которые обслуживают украинцев круглые сутки.