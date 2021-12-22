День энергетика в Украине отмечают ежегодно 22 декабря. В 2021 году этот день приходится на среду.

Стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь энергетической промышленности. Свой праздник отмечают сотрудники, которые занимаются выработкой, передачей, сбытом электрической и тепловой энергии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем энергетика в открытках и СМС, которые порадуют ваших знакомых и близких даже на расстоянии. Приятные слова могут вдохновить и зарядить позитивом на весь день.

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Пусть не всегда мы замечаем,

Что есть в жилищах наших свет,

Но нынче вас мы поздравляем:

Всем энергетикам — привет!



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В День энергетика желаем вам,

Чтобы искрились радостью улыбки,

Чтобы любовь свой бег по проводам

Вела в жилище ваше без ошибки!



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С днем энергетика вас поздравляем!

В этот декабрьский день пожелаем

Успехов в нелегком и важном труде

Хранителям света, тепла на Земле!



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Безмерна наша благодарность,

Вам, энергетики, за труд!

Пусть праздник принесет вам радость,

Друзья — подарки принесут.



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С Днем энергетика вас поздравляем,

Успехов и здоровья вам желаем!

Ваш ежедневный труд пусть ценится людьми,

В сердцах зажгутся пусть веселья фонари!



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Всем, кто несет тепло и свет

В день энергетика привет!

Здоровья и в делах везения,

Всегда отличнейшего настроения!

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День энергетика начали отмечать еще в 1993 году после указа первого президента Украины Леонида Кравчука. Праздник призван поддержать работников энергетической промышленности.

Традиционно, на крупных профильных предприятиях устраивают корпоративы, где сотрудники общаются и веселятся в неформальной обстановке. Лучших мастеров нередко награждают премиями.

Совсем скоро все украинцы будут отмечать наступление Нового года в кругу семьи или друзей. Самое время позаботиться о праздничном столе — закупить продукты, составить список блюд и подготовить интересные конкурсы.

Как удивить гостей необычными закусками, салатами и десертами с ограниченным бюджетом — читайте в материале Фактов ICTV.