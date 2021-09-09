День дизайнера-графика 2021 в Украине припадает на четверг, 9 сентября. Этот неофициальный праздник отмечают на территории страны с 2005 года.
9 сентября стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь графическому дизайну. Это довольно узкое направление — журналы, газеты, сайты и реклама.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем дизайнера-графика в открытках и СМС, которые порадуют этих специалистов даже на расстоянии.
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Вокруг все знают в день осенний
Мы отмечаем важный день,
Дизайнер—график — неизменный
Герой программы нашей всей.
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День сегодня для тебя,
Как дизайнер-график,
Можешь целый дом чертить,
А не только график.
Пусть же зрение тебя
Вовек не подводит,
А удача каждый день
В гости пусть заходит.
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В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!
Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!
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В день праздника желать хочу —
Оформить не витрины.
Укрась-ка лучше жизнь свою,
Как в сказочной картине!
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Ландшафты, стильные дизайны,
И требования новых мод,
Дизайнеры всегда лояльны,
Но кто клиентов разберет!
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Графиков-дизайнеров
Поздравляю я.
Будет креативною
Пусть всегда стезя.
Ярких достижений вам
И работ достойных.
Денежных заказчиков,
Добрых и спокойных.
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Желаю тебе счастья, успеха и удачи,
Чтобы решал с их помощью, ты сложные задачи,
Чтоб все твои проекты были нарасхват,
С праздником дружище! Виват, виват, виват!
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В этот светлый праздник позови напарника,
Встретьте вместе День дизайнера—графика!
Пускай ваше творчество только наполняется,
А про повышения не только мечтается!
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День графического дизайнера принято отмечать корпоративом в крупных компаниях, где все внимание приковано к виновникам торжества. В некоторых корпорациях в этот день организовывают выставки, фестивали и соревнования.
Праздник установлен в честь Владимира Чайки, человека-легенды в мире дизайна. Еще в 2009 году профессионалу своего дела выполнилось 50 лет.
Всемирный день графического дизайна отмечают во всем мире ежегодно — 27 апреля.
13 сентября в Украине отмечается еще один похожий праздник — День программиста. Обе профессии заставляют сотрудников работать в одной команде — к примеру, во время создания сайта, или же программы.
Узнать больше о неофициальных праздниках 2021 года можно в нашем календаре.