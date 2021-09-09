День дизайнера-графика 2021 в Украине припадает на четверг, 9 сентября. Этот неофициальный праздник отмечают на территории страны с 2005 года.

9 сентября стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь графическому дизайну. Это довольно узкое направление — журналы, газеты, сайты и реклама.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем дизайнера-графика в открытках и СМС, которые порадуют этих специалистов даже на расстоянии.

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Вокруг все знают в день осенний

Мы отмечаем важный день,

Дизайнер—график — неизменный

Герой программы нашей всей.

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День сегодня для тебя,

Как дизайнер-график,

Можешь целый дом чертить,

А не только график.

Пусть же зрение тебя

Вовек не подводит,

А удача каждый день

В гости пусть заходит.

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В праздник твой, дизайнер-график,

Пожелаю денег реки,

И чтоб на успехи трафик

Не закончился вовеки!

Креативные идеи

Каждый час пусть посещают,

В днях, наполненных весельем,

Твой задор не иссякает!

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В день праздника желать хочу —

Оформить не витрины.

Укрась-ка лучше жизнь свою,

Как в сказочной картине!

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Ландшафты, стильные дизайны,

И требования новых мод,

Дизайнеры всегда лояльны,

Но кто клиентов разберет!

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Графиков-дизайнеров

Поздравляю я.

Будет креативною

Пусть всегда стезя.

Ярких достижений вам

И работ достойных.

Денежных заказчиков,

Добрых и спокойных.

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Желаю тебе счастья, успеха и удачи,

Чтобы решал с их помощью, ты сложные задачи,

Чтоб все твои проекты были нарасхват,

С праздником дружище! Виват, виват, виват!

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В этот светлый праздник позови напарника,

Встретьте вместе День дизайнера—графика!

Пускай ваше творчество только наполняется,

А про повышения не только мечтается!

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День графического дизайнера принято отмечать корпоративом в крупных компаниях, где все внимание приковано к виновникам торжества. В некоторых корпорациях в этот день организовывают выставки, фестивали и соревнования.

Праздник установлен в честь Владимира Чайки, человека-легенды в мире дизайна. Еще в 2009 году профессионалу своего дела выполнилось 50 лет.

Всемирный день графического дизайна отмечают во всем мире ежегодно — 27 апреля.

13 сентября в Украине отмечается еще один похожий праздник — День программиста. Обе профессии заставляют сотрудников работать в одной команде — к примеру, во время создания сайта, или же программы.

Узнать больше о неофициальных праздниках 2021 года можно в нашем календаре.