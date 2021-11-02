2 ноября отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День динамической безвредности и День всех усопших верных.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов установлен ООН в 2013 году. Его цель — привлечь внимание общественности к ситуации с ограничением возможности сотрудников СМИ выполнять свою работу, поскольку именно работники этой профессии освещают важные события и несут их в массы.
Церковный праздник 2 ноября
Православные верующие сегодня, 2 ноября, чтят память великомученика Артемия Антиохийского. Этот праздник также называют Артемьев день или День поминовения всех усопших. В эту дату принято вспоминать всех умерших.
Согласно церковному преданию, Артемий был военачальником при императоре, а за свои воинские успехи был удостоенный должности наместника Египта. Когда христианские епископы подверглись истязанию, Артемий вступился за них, за что его арестовали и пытали. Антиохийского заставили отречься от Иисуса Христа и признать языческих богов, а после обезглавили.
Место, в котором погребли тело Артемия получило название в его имя. Святому приписывали излечение грыж и болезни мужских половых органов.
Именины 2 ноября
2 ноября день ангела отмечают: Артемий, Александр, Иван, Герасим, Герман, Леонид, Николай, Михаил, Петр, Павел, Федор.
Приметы на 2 ноября
- Если деревья сбросили листя, это к снегопаду;
- Если звери громко воют и завывают, в частности волки — зима будет холодной и голодной;
- Если на деревьях иней, следующий год будет неурожайным.
Что нельзя делать 2 ноября
- Не следует быть агрессивным и злым;
- Нельзя одалживать деньги, иначе их могут не вернуть;
- Нельзя покупать еду с рук, поскольку может быть пищевое отравление.
В этот день:
- 1914 — Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.
- 1920 — в США на президентских выборах победу одержал республиканец Уоррен Гардинг.
- 1938 — Венгрия аннексировала Южную Словакию.
- 1976 — на президентских выборах в США победу одержал демократ Джимми Картер.
- 1993 — решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви одобрено палатой лордов британского парламента.