2 ноября отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День динамической безвредности и День всех усопших верных.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов установлен ООН в 2013 году. Его цель — привлечь внимание общественности к ситуации с ограничением возможности сотрудников СМИ выполнять свою работу, поскольку именно работники этой профессии освещают важные события и несут их в массы.

Церковный праздник 2 ноября

Православные верующие сегодня, 2 ноября, чтят память великомученика Артемия Антиохийского. Этот праздник также называют Артемьев день или День поминовения всех усопших. В эту дату принято вспоминать всех умерших.

Согласно церковному преданию, Артемий был военачальником при императоре, а за свои воинские успехи был удостоенный должности наместника Египта. Когда христианские епископы подверглись истязанию, Артемий вступился за них, за что его арестовали и пытали. Антиохийского заставили отречься от Иисуса Христа и признать языческих богов, а после обезглавили.

Место, в котором погребли тело Артемия получило название в его имя. Святому приписывали излечение грыж и болезни мужских половых органов.

Именины 2 ноября

2 ноября день ангела отмечают: Артемий, Александр, Иван, Герасим, Герман, Леонид, Николай, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Приметы на 2 ноября

Если деревья сбросили листя, это к снегопаду;

Если звери громко воют и завывают, в частности волки — зима будет холодной и голодной;

Если на деревьях иней, следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 2 ноября

Не следует быть агрессивным и злым;

Нельзя одалживать деньги, иначе их могут не вернуть;

Нельзя покупать еду с рук, поскольку может быть пищевое отравление.

В этот день: