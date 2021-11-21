День десантно-штурмовых войск ВСУ отмечают ежегодно 21 ноября. В 2021 году этот праздник приходится на воскресенье.
В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь службе в воздушном десанте. Эти профессионалы своего дела стоят на страже целостности Украины, и готовы к боевым заданиям в тылу врага. 21 ноября свой день отмечают как противодесантные, так и аэромобильные и штурмовые части ДШВ.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках и СМС, которые порадуют настоящих бойцов с их профессиональным праздником даже на расстоянии.
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День ДШВ – твой праздник славный!
Поздравить искренне спешу.
Бесстрашный, доблестный десантник,
К тебе с почтеньем отношусь.
Желаю счастья и успеха,
А также мира на Земле.
Ничто не будет пусть помехой
В судьбе удачливой твоей.
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Сегодня отмечают праздник
Десантники всех возрастов:
Те, кто служил, и те, кто служит.
И каждый к празднику готов!
Таких мужчин не грех поздравить.
Ну и, конечно, пожелать
Здоровья, счастья, долголетья,
В строю быть, форму не терять.
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Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
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В достойный, гордый праздник
Скажу тебе по случаю:
С Днем ДШВ, десантник.
Желаю только лучшего!
Побольше бы здоровья
И море удовольствия,
Чтоб жизнь была любовью,
Теплом, достатком полною.
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Поздравляю я с Днем ДШВ,
Пусть удача всегда и везде
Будет рядом, хранит пусть тебя,
Будут преданными все друзья.
Ты влюблен в небесную ширь!
Так желаю, чтоб был в мире мир,
Чтоб с улыбкой встречал ты рассвет.
И здоровья тебе, долгих лет!
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День десантно-штурмовых войск ВСУ — молодой праздник. Его начали отмечать в 2017 году после указа пятого президента Украины Петра Порошенко.
По состоянию на 2021 год, в ДШВ ВСУ числится 8 тыс. военнослужащих, а на вооружении есть 7 танков, более 180 бронетранспортеров, 75 боевых авто десанта, а также украинские бронетранспортеры KrAZ Spartan. Артиллерия также есть на вооружении у ДШВ — более 142 единиц и системы противовоздушной обороны.
11 сентября 2021 года НБУ выпустил юбилейную монету в честь десантно-штурмовых войск.
Конец ноября также порадует украинцев — 30 числа во всем мире будет отмечаться День домашних животных. Самое время подготовить приятный подарок для своего любимца.
Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 можно в материале Фактов ICTV.