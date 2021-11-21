День десантно-штурмовых войск ВСУ отмечают ежегодно 21 ноября. В 2021 году этот праздник приходится на воскресенье.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь службе в воздушном десанте. Эти профессионалы своего дела стоят на страже целостности Украины, и готовы к боевым заданиям в тылу врага. 21 ноября свой день отмечают как противодесантные, так и аэромобильные и штурмовые части ДШВ.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках и СМС, которые порадуют настоящих бойцов с их профессиональным праздником даже на расстоянии.

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День ДШВ – твой праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе с почтеньем отношусь.

Желаю счастья и успеха,

А также мира на Земле.

Ничто не будет пусть помехой

В судьбе удачливой твоей.



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Сегодня отмечают праздник

Десантники всех возрастов:

Те, кто служил, и те, кто служит.

И каждый к празднику готов!

Таких мужчин не грех поздравить.

Ну и, конечно, пожелать

Здоровья, счастья, долголетья,

В строю быть, форму не терять.



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Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!



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В достойный, гордый праздник

Скажу тебе по случаю:

С Днем ДШВ, десантник.

Желаю только лучшего!

Побольше бы здоровья

И море удовольствия,

Чтоб жизнь была любовью,

Теплом, достатком полною.



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Поздравляю я с Днем ДШВ,

Пусть удача всегда и везде

Будет рядом, хранит пусть тебя,

Будут преданными все друзья.

Ты влюблен в небесную ширь!

Так желаю, чтоб был в мире мир,

Чтоб с улыбкой встречал ты рассвет.

И здоровья тебе, долгих лет!



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День десантно-штурмовых войск ВСУ — молодой праздник. Его начали отмечать в 2017 году после указа пятого президента Украины Петра Порошенко.

По состоянию на 2021 год, в ДШВ ВСУ числится 8 тыс. военнослужащих, а на вооружении есть 7 танков, более 180 бронетранспортеров, 75 боевых авто десанта, а также украинские бронетранспортеры KrAZ Spartan. Артиллерия также есть на вооружении у ДШВ — более 142 единиц и системы противовоздушной обороны.

11 сентября 2021 года НБУ выпустил юбилейную монету в честь десантно-штурмовых войск.

Конец ноября также порадует украинцев — 30 числа во всем мире будет отмечаться День домашних животных. Самое время подготовить приятный подарок для своего любимца.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 можно в материале Фактов ICTV.