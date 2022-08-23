День Государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа, накануне Дня Независимости. В 2022 этот день особенно важен для нашего народа, и приходится на вторник.

Самое время напомнить друзьям и своим близким о важности одного из самых главных символов нашей страны. Желто-синий флаг только усиливает наше желание оставаться свободными, скрепляет украинцев и ведет нас к неминуемой победе.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем флага Украины, которые помогут поздравить близких и важных людей, согреть теплым словом и поднять настроение.

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Праздник День Государственного флага Украины начали отмечать еще в 2004 году, и вместе с ним внедрили традиции — поднятие Флага Украины в этот день и проведение различных мероприятий.

История праздника гласит, что День Государственного флага отмечался только в Киеве на муниципальном уровне. Тогда праздник отмечали 24 июля, ведь именно в этот день 1990 года был поднят сине-желтый флаг над мэрией Киева.

Август уже подходит к концу — самое время распланировать сентябрь, который также богат на праздники. К примеру, уже на 21 число приходится Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.