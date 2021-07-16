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День бухгалтера 2021: лучшие поздравления в стихах и прозе

16 июля 2021, 07:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
День бухгалтера 2021: лучшие поздравления в стихах и прозе

Ежегодно в Украине День бухгалтера отмечают 16 июля. В этот день стоит поздравить всех, кто связан с бухгалтерской, экономической и аудиторской деятельностью.

Официально День бухгалтера начали отмечать в 2004 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник.

Профессию бухгалтера уважают во всем мире, поскольку ежедневная работа с финансовыми документами требует много сил, времени и энергии.

О престиже этой профессии свидетельствует также и наличие Международного дня бухгалтера, который отмечается 10 ноября.

В этот день стоит поздравить знакомых, работающих в бухгалтерской отрасли. По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бухгалтера в стихах и прозе.

* * *

Опять бумаг у вас уж кипа,
Опять уж дел невпроворот.
Но вот вино в бокал налито —
День бухгалтерии идет!
Мы поздравляем вас сердечно,
Пусть ваши сбудутся мечты,
Расчеты будут пусть не вечны,
А на столах стоят цветы!

* * *

Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты —
Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!

* * *

Чтоб бухгалтером работать,
Нужно многое познать:
Как счета вести сначала,
Как расчеты принимать.

Ведь ответственность большая
На твоих плечах лежит,
Мы лишь в этот день желаем
Пусть жизнь и дальше так бежит!
Чтоб без ошибок однозначно
Справлялся ты и дальше со своей работкою удачно!

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* * *

Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уваженья от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!

***

Поздравить вас любой готов,
Во Всемирный День Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс,
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент,
Вручал не штраф, а комплимент!

***

Поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

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День бухгалтера , Поздравления с праздниками
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