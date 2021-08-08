День строителя 2021 выпадает на 8 августа — этот праздник обычно отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.
Учреждение праздника было подписано вторым президентом Украины Леонидом Кучмой 22 июля 1993 года.
Дату отмечают те, кто связан со строительством и производством стройматериалов.
В День строителя обязательно нужно поздравить тех близких, кто причастен к строительству, будь то прораб или рабочий на стройке. Для этого подойдет звонкое поздравление в СМС.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС ко Дню строителя.
Желаем вам строек больших, перспективных,
В семейном строительстве — действий активных,
Огромного счастья в любви и в работе!
Пусть радость приносит все то, чем живёте!
***
Создатель домов в деревнях, городах,
Здоровье держи крепче в ловких руках,
Будь счастлив, успешен и весел всегда,
Событий чтоб ярких ждала череда.
Желаем, строитель, тебе мы признанья,
Любви, вдохновения и процветанья!
***
С Днем строителя! На радость,
Пусть дома-дворцы растут!
А доход и благодарность
Пусть от них не отстают!
***
С Днем строителя, создатели уюта,
Пусть несет вам счастье каждая минута!
Помогает вдохновенье в вашем деле,
Чтобы здания на солнышке блестели!
За труды достойно пусть вас награждают,
Дома — ценят, на работе — уважают!
***
Дом построить — важное умение,
Из земли он сам не прорастет!
Не найти на стройке ни мгновения,
Чтобы протереть под каской пот.
Я тебе желаю вдохновения,
Пусть тебе в труде всегда везет!
День строителя всегда празднуется с размахом — традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома.
Этот праздник приходится на второе воскресенье августа и в других странах — в этот день поздравляют строителей в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.
Раньше строители считали, что не стоит строить рядом с бузиной — жизнь в доме будет горькой. Об первую положенную плиту зачастую разбивали бутылку шампанского — на счастье.