День строителя 2021 выпадает на 8 августа — этот праздник обычно отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

Учреждение праздника было подписано вторым президентом Украины Леонидом Кучмой 22 июля 1993 года.

Дату отмечают те, кто связан со строительством и производством стройматериалов.

В День строителя обязательно нужно поздравить тех близких, кто причастен к строительству, будь то прораб или рабочий на стройке. Для этого подойдет звонкое поздравление в СМС.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС ко Дню строителя.

Желаем вам строек больших, перспективных,

В семейном строительстве — действий активных,

Огромного счастья в любви и в работе!

Пусть радость приносит все то, чем живёте!

***

Создатель домов в деревнях, городах,

Здоровье держи крепче в ловких руках,

Будь счастлив, успешен и весел всегда,

Событий чтоб ярких ждала череда.

Желаем, строитель, тебе мы признанья,

Любви, вдохновения и процветанья!

***

С Днем строителя! На радость,

Пусть дома-дворцы растут!

А доход и благодарность

Пусть от них не отстают!

***

С Днем строителя, создатели уюта,

Пусть несет вам счастье каждая минута!

Помогает вдохновенье в вашем деле,

Чтобы здания на солнышке блестели!

За труды достойно пусть вас награждают,

Дома — ценят, на работе — уважают!

***

Дом построить — важное умение,

Из земли он сам не прорастет!

Не найти на стройке ни мгновения,

Чтобы протереть под каской пот.

Я тебе желаю вдохновения,

Пусть тебе в труде всегда везет!

День строителя всегда празднуется с размахом — традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома.

Этот праздник приходится на второе воскресенье августа и в других странах — в этот день поздравляют строителей в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Раньше строители считали, что не стоит строить рядом с бузиной — жизнь в доме будет горькой. Об первую положенную плиту зачастую разбивали бутылку шампанского — на счастье.