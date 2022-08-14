День строителя в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто приложил свою руку и посвятил жизнь строительству — сегодняшнюю жизнь тяжело представить без больших сооружений, домов, бизнес-центров, магазинов, мостов, и так далее. Все это стало реальностью благодаря профессионализму, которым обладают строители.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем строителя в открытках и СМС, которые напомнят о важности профессии знакомым и близким.
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Пусть все удачно строится,
Достаток пусть утроится,
Перспектив заоблачных,
Успеха, и возможностей.
Чтоб было все, что хочется,
Поменьше чтоб морочиться.
Жизнь будет восхитительной
Всегда пусть. С Днем строителя!
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В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает,
Как стена кирпичная.
Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким, как цемент!
***
Сегодня с Днём строителя
Тебя я поздравляю,
И жизни восхитительной
От всей души желаю.
Как будто из кирпичиков
Из счастья дни пусть сложатся,
И труд твой героический
Финансово умножится!
***
Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко,
Жизни яркой на работе,
Дома ласки и тепла,
Поздравляем вас сегодня:
Будьте счастливы всегда!
***
Всех строителей страны
Поздравляю от души!
Пусть идёт с успехом дело,
Крепким будет ваше тело,
Ноги пусть несут вас к счастью.
Не забывайте улыбаться.
Создавайте и творите
И просто счастливо живите.
***
Август уже в самом разгаре — после него молниеносно придет сентябрь. Первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством праздников. Полный календарь церковных праздников сентября 2022 доступен на Фактах ICTV.