День строителя в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто приложил свою руку и посвятил жизнь строительству — сегодняшнюю жизнь тяжело представить без больших сооружений, домов, бизнес-центров, магазинов, мостов, и так далее. Все это стало реальностью благодаря профессионализму, которым обладают строители.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем строителя в открытках и СМС, которые напомнят о важности профессии знакомым и близким.

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***

Пусть все удачно строится,

Достаток пусть утроится,

Перспектив заоблачных,

Успеха, и возможностей.

Чтоб было все, что хочется,

Поменьше чтоб морочиться.

Жизнь будет восхитительной

Всегда пусть. С Днем строителя!

***

В День строителя желаю

Настроения отличного,

Пусть от невзгод судьба спасает,

Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,

Желаю жизни долгих лет.

И пускай всегда здоровье

Будет крепким, как цемент!

***

Сегодня с Днём строителя

Тебя я поздравляю,

И жизни восхитительной

От всей души желаю.

Как будто из кирпичиков

Из счастья дни пусть сложатся,

И труд твой героический

Финансово умножится!

***

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко,

Жизни яркой на работе,

Дома ласки и тепла,

Поздравляем вас сегодня:

Будьте счастливы всегда!

***

Всех строителей страны

Поздравляю от души!

Пусть идёт с успехом дело,

Крепким будет ваше тело,

Ноги пусть несут вас к счастью.

Не забывайте улыбаться.

Создавайте и творите

И просто счастливо живите.

***

Август уже в самом разгаре — после него молниеносно придет сентябрь. Первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством праздников. Полный календарь церковных праздников сентября 2022 доступен на Фактах ICTV.