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День строителя 2022: лучшие поздравления в открытках и СМС

14 августа 2022, 08:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Строитель

День строителя в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто приложил свою руку и посвятил жизнь строительству — сегодняшнюю жизнь тяжело представить без больших сооружений, домов, бизнес-центров, магазинов, мостов, и так далее. Все это стало реальностью благодаря профессионализму, которым обладают строители.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем строителя в открытках и СМС, которые напомнят о важности профессии знакомым и близким.

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***

Пусть все удачно строится,
Достаток пусть утроится,
Перспектив заоблачных,
Успеха, и возможностей.

Чтоб было все, что хочется,
Поменьше чтоб морочиться.
Жизнь будет восхитительной
Всегда пусть. С Днем строителя!

День будівельника

***

В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает,
Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким, как цемент!

День будівельника

***

Сегодня с Днём строителя
Тебя я поздравляю,
И жизни восхитительной
От всей души желаю.

Как будто из кирпичиков
Из счастья дни пусть сложатся,
И труд твой героический
Финансово умножится!

День будівельника

***

Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко,

Жизни яркой на работе,
Дома ласки и тепла,
Поздравляем вас сегодня:
Будьте счастливы всегда!

День будівельника

***

Всех строителей страны
Поздравляю от души!
Пусть идёт с успехом дело,
Крепким будет ваше тело,
Ноги пусть несут вас к счастью.
Не забывайте улыбаться.
Создавайте и творите
И просто счастливо живите.

День будівельника

***

Август уже в самом разгаре — после него молниеносно придет сентябрь. Первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством праздников. Полный календарь церковных праздников сентября 2022 доступен на Фактах ICTV.

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Будівельники Поздравления с праздниками
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