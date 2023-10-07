В субботу, 7 октября, отмечается Всемирный день хлопка, Всемирный День изготовления открыток, а также Международный день почтальона.

День города сегодня празднуют жители Запорожья и Черновцов.

Какие еще праздники отмечают 7 октября 2023 года, чего нельзя делать в этот день и какие действуют приметы — читайте дальше.

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Какой церковный праздник 7 октября 2023 года

7 октября (20 октября по юлианскому календарю) — День памяти мучеников Сергия и Вакха.

Они были солдатами Римской империи в III веке и служили офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана.

Сергий и Вакха занимали важные должности и были фаворитами Максимиана, пока не стало известно, что они тайно исповедуют христианство.

За это их подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а Сергея позже обезглавили. В их честь было построено несколько церквей в разных городах, включая Константинополь и Рим.

Кто празднует день ангела 7 октября 2023 года

Согласно новому календарю, день ангела сегодня отмечают Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

Чего нельзя делать 7 октября 2023 года

Сегодня нельзя думать плохо о родных и близких, чтобы не навлечь на себя беду. Не стоит врать, объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Не желательно отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся. Также сегодня нельзя рассказывать чужие секреты, иначе и ваши тайны будут раскрыты.

Что можно делать сегодня, 7 октября

Сегодняшний день считается удачным для рукоделия, стирки и любых домашних дел. Также в эту дату можно выкапывать свеклу и собирать грибы в лесу.

Раньше 7 октября часто играли свадьбы. Наши предки верили, если жениться в этот день, то брак будет крепким и счастливым.

Народные приметы на 7 октября 2023 года