Всенародный День отца 2021 в Украине празднуют 19 сентября.
Дата была выбрана рядом общественных организаций и отмечается с 2009 года.
Этот день напоминает о важной роли отца в семье, о воспитании детей и с мужской стороны, о любви и ответственности.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем отца в СМС и прозе, которые приятно порадуют каждого отца.
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Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
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Поздравляю с Днем отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.
Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поёт душа твоя,
И пускай всё сложится!
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Быть отцом непросто очень,
Нужно стать семьи опорой,
Утром, днём и даже ночью
Быть готовым свернуть горы!
С этой должностью почётной
Ты справляешься на славу,
Заявляю я с охотой —
Лучший папа ты по праву!
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С Днем отца я поздравляю!
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
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Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!
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Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно и радостно, но в любом случае, это счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
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Хочу поздравить тебя, любимый отец, с твоим днем! Ты отличный папа и прекрасный муж для нашей любимой мамы! Продолжай в том же духе, становись все успешнее и сильнее физически и морально! А самое главное — будь всегда здоров! Я тебя очень люблю и горжусь тем, что у меня такой замечательный отец!
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Милый папа, в этот замечательный праздник — День отца — и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты — мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!
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Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и отцовства в 2009 году объявил третье воскресенье сентября Всенародным Днем отца в Украине.
Этот праздник имеет особую важность для тех, кто чтит традиции и семейные ценности. И хотя точного определения роли отца в семьи не существует, в 2008 году на Первом всеукраинском общественном форуме в Киеве попытались отметить ключевые признаки хорошего отцовства.
Участники форума пришли к заключению, что идеальный отец отвечает за сохранность жизни ребенка, участвует в воспитании вместе с мамой, обеспечивает семью материально, а также показывает на личном примере воспитание на принципах высокой морали.
Традиция празднования Дня отца зародилась в США в 1966 году благодаря указу президента США Линдона Джонсона. Традиционно, в этот день общество пытается помочь папам с низким уровнем доходов, а также отцам-одиночкам.