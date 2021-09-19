Всенародный День отца 2021 в Украине празднуют 19 сентября.

Дата была выбрана рядом общественных организаций и отмечается с 2009 года.

Этот день напоминает о важной роли отца в семье, о воспитании детей и с мужской стороны, о любви и ответственности.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем отца в СМС и прозе, которые приятно порадуют каждого отца.

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Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

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Поздравляю с Днем отца!

Пусть мечты исполнятся,

Будет радость без конца,

Жизнь теплом наполнится.

Будет счастлива семья,

И любовь лишь множится,

Пусть поёт душа твоя,

И пускай всё сложится!

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Быть отцом непросто очень,

Нужно стать семьи опорой,

Утром, днём и даже ночью

Быть готовым свернуть горы!

С этой должностью почётной

Ты справляешься на славу,

Заявляю я с охотой —

Лучший папа ты по праву!

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С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

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Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

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Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно и радостно, но в любом случае, это счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

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Хочу поздравить тебя, любимый отец, с твоим днем! Ты отличный папа и прекрасный муж для нашей любимой мамы! Продолжай в том же духе, становись все успешнее и сильнее физически и морально! А самое главное — будь всегда здоров! Я тебя очень люблю и горжусь тем, что у меня такой замечательный отец!

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Милый папа, в этот замечательный праздник — День отца — и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты — мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!

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Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и отцовства в 2009 году объявил третье воскресенье сентября Всенародным Днем отца в Украине.

Этот праздник имеет особую важность для тех, кто чтит традиции и семейные ценности. И хотя точного определения роли отца в семьи не существует, в 2008 году на Первом всеукраинском общественном форуме в Киеве попытались отметить ключевые признаки хорошего отцовства.

Участники форума пришли к заключению, что идеальный отец отвечает за сохранность жизни ребенка, участвует в воспитании вместе с мамой, обеспечивает семью материально, а также показывает на личном примере воспитание на принципах высокой морали.

Традиция празднования Дня отца зародилась в США в 1966 году благодаря указу президента США Линдона Джонсона. Традиционно, в этот день общество пытается помочь папам с низким уровнем доходов, а также отцам-одиночкам.