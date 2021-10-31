День автомобилиста и дорожника в Украине отмечают в последнее воскресенье октября. В 2021 году праздник приходится на 31 октября.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто связал свою жизнь с автомобилями, или же всячески помогает водителям — прокладывает дороги, следит за их состоянием и налаживает транспортную связь между городами.
Владельцы четырехколесного транспорта сегодня точно обрадуются теплым словам.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем автомобилиста в открытках и СМС, которые помогут порадовать знакомых и близких водителей даже на расстоянии.
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Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
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Желаем вам дороги ровной,
Добра и счастья впереди,
Чтоб не было печалей темных,
Преград и кочек на пути.
Желаем мощного мотора,
Чтоб с ним не ведали забот.
И, пусть всегда будет опора,
Что никогда не подведет.
***
Всех водителей охотно
Поздравляю я сегодня!
И желаю не спешить,
Тише ехать, дальше быть.
Пусть в любое время года
Будет классная дорога,
Солнце светит вам всегда,
Не грустите никогда!
***
Пусть без аварий и поломок
Железный служит конь —
Уверен будет на подъёме,
Легко берёт разгон.
Пусть за рулём спокойно будет,
Дорога вдаль бежит.
И на любом маршруте
Удача пусть хранит!
***
День водителя сегодня
Отмечаем всей страной.
Желаем легкой вам дороги
Под путеводною звездой!
Пускай за каждым поворотом
Вас счастье и удача ждет!
Пускай любовь, добро, забота
В вашей семье всегда живет!
***
Пусть дорога будет ровной
И прямою как стрела,
И всегда к родному дому
В путешествиях вела!
С праздником тебя, водитель,
Лихо руль тебе крутить,
Пусть везёт авто по жизни
Без препятствий на пути!
***
Пусть будет ровною дорога,
Погода пусть не подведёт
Уходит пусть с души тревога
Пускай тебе всегда везёт.
Тебя сердечно поздравляю,
Водитель самый ты крутой.
Здоровья крепкого желаю
Иди вперёд ты за мечтой!
***
День автомобилиста и дорожника в Украине начали отмечать еще в 1993 году по инициативе первого президента Украины Леонида Кравчука.
В этот день на предприятиях, связанных со сферой перевозок пассажиров, грузов, производства авто и прокладывания дорог обычно устраивают корпоративы, где благодарят водителей за их работу. Лучших сотрудников также нередко и награждают премиями.
На территории нашей страны отлично развита дорожная инфраструктура — общая длинна сети путей для авто превышает 170 тыс. км. Такого расстояние хватит, чтобы 4 раза обогнуть экватор. Количество четырехколесного транспорта также продолжает расти — по данным на октябрь 2021 года, по дорогам Киева ежедневно ездит чуть больше миллиона автомобилей. Для сравнения, в 2015 году этот показатель достигал отметки в 620 тыс. авто.
Ноябрь 2021 года тоже богат на профессиональны праздники — в начале месяца украинцы будут отмечать День железнодорожника, День работника социальной сферы и Международный день бухгалтера.
Ознакомиться со всеми праздниками ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.