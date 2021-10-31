День автомобилиста и дорожника в Украине отмечают в последнее воскресенье октября. В 2021 году праздник приходится на 31 октября.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто связал свою жизнь с автомобилями, или же всячески помогает водителям — прокладывает дороги, следит за их состоянием и налаживает транспортную связь между городами.

Владельцы четырехколесного транспорта сегодня точно обрадуются теплым словам.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем автомобилиста в открытках и СМС, которые помогут порадовать знакомых и близких водителей даже на расстоянии.

***

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

***

Желаем вам дороги ровной,

Добра и счастья впереди,

Чтоб не было печалей темных,

Преград и кочек на пути.

Желаем мощного мотора,

Чтоб с ним не ведали забот.

И, пусть всегда будет опора,

Что никогда не подведет.

***

Всех водителей охотно

Поздравляю я сегодня!

И желаю не спешить,

Тише ехать, дальше быть.

Пусть в любое время года

Будет классная дорога,

Солнце светит вам всегда,

Не грустите никогда!

***

Пусть без аварий и поломок

Железный служит конь —

Уверен будет на подъёме,

Легко берёт разгон.

Пусть за рулём спокойно будет,

Дорога вдаль бежит.

И на любом маршруте

Удача пусть хранит!

***

День водителя сегодня

Отмечаем всей страной.

Желаем легкой вам дороги

Под путеводною звездой!

Пускай за каждым поворотом

Вас счастье и удача ждет!

Пускай любовь, добро, забота

В вашей семье всегда живет!

***

Пусть дорога будет ровной

И прямою как стрела,

И всегда к родному дому

В путешествиях вела!

С праздником тебя, водитель,

Лихо руль тебе крутить,

Пусть везёт авто по жизни

Без препятствий на пути!

***

Пусть будет ровною дорога,

Погода пусть не подведёт

Уходит пусть с души тревога

Пускай тебе всегда везёт.

Тебя сердечно поздравляю,

Водитель самый ты крутой.

Здоровья крепкого желаю

Иди вперёд ты за мечтой!

***

День автомобилиста и дорожника в Украине начали отмечать еще в 1993 году по инициативе первого президента Украины Леонида Кравчука.

В этот день на предприятиях, связанных со сферой перевозок пассажиров, грузов, производства авто и прокладывания дорог обычно устраивают корпоративы, где благодарят водителей за их работу. Лучших сотрудников также нередко и награждают премиями.

На территории нашей страны отлично развита дорожная инфраструктура — общая длинна сети путей для авто превышает 170 тыс. км. Такого расстояние хватит, чтобы 4 раза обогнуть экватор. Количество четырехколесного транспорта также продолжает расти — по данным на октябрь 2021 года, по дорогам Киева ежедневно ездит чуть больше миллиона автомобилей. Для сравнения, в 2015 году этот показатель достигал отметки в 620 тыс. авто.

Ноябрь 2021 года тоже богат на профессиональны праздники — в начале месяца украинцы будут отмечать День железнодорожника, День работника социальной сферы и Международный день бухгалтера.

Ознакомиться со всеми праздниками ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.