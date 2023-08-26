День авиации Украины ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. В 2023 году праздник приходится на 26 число.

Важная дата посвящена всем тем, для кого парить в воздухе — лучшее ощущение в мире. Далеко не каждому под силу овладеть знаниями и умениями, чтобы выполнять сложные пируэты на высоте. Только настоящие профессионалы своего дела могут выполнять поставленные задачи, отвечая за жизни других людей.

И хотя в 2023 году полеты цивильной авиации под запретом, для пилотов это большой праздник.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем авиации в открытках, СМС и прозе, которые порадуют ваших близких, имеющих отношение к полетам.

Поздравления с Днем авиации в СМС

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Вам в День гражданской авиации

Я шлю приветы и овации.

Желаю неба безграничного

И настроения отличного.

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Снова в небе лайнер серебристый.

С Днем гражданской авиации, ура!

Будь пилот богатым и счастливым,

Остальное в жизни – мишура.

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Пилот гражданской авиации – как гордо звание звучит.

Я с днем профессии прекрасной тебя поздравлю от души.

Желаю перспектив и роста, спокойных взлетов и посадок,

Пусть небо будет главной целью, а мир земной – любим и сладок.

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С Днем авиации гражданской поздравленья

Прошу принять сегодня в форме стихотворной!

Летайте лишь легко, без потрясенья,

Гордитесь и профессией и формой!

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В День гражданской авиации

Желаю сил, терпения,

Пусть бережет вас небо

И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаю вам удачи

В работе непростой.

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С Днем авиации гражданской поздравляю

И неба чистого и мирного желаю!

Пусть ждет удача при посадке, взлете,

Ты будь всегда, как дома, в самолете!

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Гражданской авиации настал

Сегодня праздник! И от всей души

Желаю, чтобы ты прекрасней стал!

Тебя поздравить нежно разреши!

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Поздравления с Днем авиации в открытках

Поздравления с Днем авиации в прозе

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С Днем авиации вас, друзья! В первую очередь приходит пожелание безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлета, мягкой посадки и весомых достижений в карьере! Желаем, чтобы на вашем счету посадок и взлетов было равное количество!

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С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность миновала, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и благополучии! Чистого и мирного неба вашему экипажу!

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Поздравляю с днем авиации! Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.

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С Днем авиации! Желаем вам всегда быть на высоте в делах и в жизни. Пусть с вас берут пример родные и близкие. Желаем вам мягких взлетов и посадок, безопасных полетов и необъятного счастья!

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Поздравляю с Днем авиации и желаю, чтобы жизненное топливо не заканчивалось, а жизненные полеты были высокими и успешными. Пусть народ гордится настоящим героем, а родные — добрым и отважным человеком.

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Как известно, праздник касается только гражданской авиации — еще в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко учредил отдельный праздник для военной авиации, который приходится на первое воскресенье августа.