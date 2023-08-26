День авиации Украины ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. В 2023 году праздник приходится на 26 число.
Важная дата посвящена всем тем, для кого парить в воздухе — лучшее ощущение в мире. Далеко не каждому под силу овладеть знаниями и умениями, чтобы выполнять сложные пируэты на высоте. Только настоящие профессионалы своего дела могут выполнять поставленные задачи, отвечая за жизни других людей.
И хотя в 2023 году полеты цивильной авиации под запретом, для пилотов это большой праздник.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем авиации в открытках, СМС и прозе, которые порадуют ваших близких, имеющих отношение к полетам.
Поздравления с Днем авиации в СМС
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Вам в День гражданской авиации
Я шлю приветы и овации.
Желаю неба безграничного
И настроения отличного.
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Снова в небе лайнер серебристый.
С Днем гражданской авиации, ура!
Будь пилот богатым и счастливым,
Остальное в жизни – мишура.
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Пилот гражданской авиации – как гордо звание звучит.
Я с днем профессии прекрасной тебя поздравлю от души.
Желаю перспектив и роста, спокойных взлетов и посадок,
Пусть небо будет главной целью, а мир земной – любим и сладок.
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С Днем авиации гражданской поздравленья
Прошу принять сегодня в форме стихотворной!
Летайте лишь легко, без потрясенья,
Гордитесь и профессией и формой!
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В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.
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С Днем авиации гражданской поздравляю
И неба чистого и мирного желаю!
Пусть ждет удача при посадке, взлете,
Ты будь всегда, как дома, в самолете!
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Гражданской авиации настал
Сегодня праздник! И от всей души
Желаю, чтобы ты прекрасней стал!
Тебя поздравить нежно разреши!
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Поздравления с Днем авиации в открытках
Поздравления с Днем авиации в прозе
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С Днем авиации вас, друзья! В первую очередь приходит пожелание безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлета, мягкой посадки и весомых достижений в карьере! Желаем, чтобы на вашем счету посадок и взлетов было равное количество!
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С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность миновала, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и благополучии! Чистого и мирного неба вашему экипажу!
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Поздравляю с днем авиации! Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.
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С Днем авиации! Желаем вам всегда быть на высоте в делах и в жизни. Пусть с вас берут пример родные и близкие. Желаем вам мягких взлетов и посадок, безопасных полетов и необъятного счастья!
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Поздравляю с Днем авиации и желаю, чтобы жизненное топливо не заканчивалось, а жизненные полеты были высокими и успешными. Пусть народ гордится настоящим героем, а родные — добрым и отважным человеком.
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Как известно, праздник касается только гражданской авиации — еще в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко учредил отдельный праздник для военной авиации, который приходится на первое воскресенье августа.