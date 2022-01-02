День ангела Юрия: яркие поздравления в СМС и открытках

Сегодня, 2 января, в Украине поздравляют именинников Юриев.

Это имя достаточно популярно, поэтому, наверное, в вашем окружении есть его владельцы. Факты ICTV подготовили приветствие с днем ангела Юрия в открытках и СМС.

Поздравления с Днем ангела Юрия в открытках

Поздравления с Днем ангела Юрия в СМС

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Юрий, день Ангела сегодня твой! Дай Бог, тебе доброго здоровья! Пусть в костре твоем таится только покой, согретый счастьем, радостью, любовью!

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Время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе, Юрий, и крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Приветствую тебя!

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С днем ангела тебя, Юрий, желаем тебе никогда не сдаваться, пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!

Значение имени Юрий

Имя Юрий Греческого происхождения. Оно распространено среди украинцев, белорусов, россиян и грузин. Имя является прямым соответствием греческого Георгия, что означает земледельец, плугатор.