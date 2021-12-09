Сегодня, 9 декабря отмечают День ангела Юрия. Имя является прямым соответствием греческого Георгия, что означает “хлебороб”.

Люди с именем Юрий отличаются спокойствием, философским складом ума, в то же время они очень настойчивы в процессе достижения своей цели.

Характер у Юрия сильный, если возникают проблемы, он будет решать их самостоятельно, не любит просить помощи. Также у него отличное чувство юмора. В отношениях он верный, заботливый и ценит уют в доме.

Юрий знает, что хочет получить от жизни. Если он начинает работать над определенной идеей, он доведет ее до конца.

Лучшие поздравления с Днем ангела Юрия в СМС

Юрий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

***

В День ангела мы хотим Юре пожелать

Творить добро и слабых защищать!

Юра наш — надежный друг!

Он поможет в трудный час.

В День ангела прими

Теплые слова от нас!

***

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

Лучшие поздравление с Днем ангела Юрия в открытках