Девушки с именем Юлия празднуют свой День ангела два раза в год – 31 мая и 29 июля. В частности, сегодня православная церковь чтит память Иулии Анкирской.

Значение имени и характер Юлии

Имя Юлия имеет сразу два значения: с древнегреческого его можно перевести как кудрявая, пушистая, тогда как латинское происхождение означает из рода Юлиев.

Обладательницы этого имени одарены уникальным чувством юмора и острым умом. Для них характерна наблюдательность и сообразительность.

Люди с этим именем зачастую быстро теряют интерес к любой деятельности, а потому часто меняют профессии. Она также не любит занимать слишком ответственные должности.

Кроме того, Юлии обычно не заводят множество друзей, зато людям, с которыми они находится в близких отношениях они привыкли доверять полностью.

Брак девушек с таким именем как правило счастливый, особенно если чувства в семейной паре искренние.

СМС-поздравления с Днем ангела

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

***

В день именин хочу, чтоб ты

Осуществила все мечты.

Пусть будет фейерверк, салют,

Пускай сюрпризы тебя ждут.

Пусть пронесется праздник пулей,

Желаю быть тебе счастливой, Юля,

Красивой, милой и беспечной,

Пусть счастье длится бесконечно!

***

Сегодня, Юля, будь счастливой,

Веселой, ласковой, красивой,

Ведь ты, родная, заслужила,

Чтоб в жизни все прекрасно было!

Пускай во всем тебе везет,

Успех тебя огромный ждет.

Хочу здоровья пожелать,

И именины отмечать!

***

Юлия, в День именин сегодня

Я Вам желаю счастья и тепла!

Любви держите крепче Вы поводья,

Чтоб никогда не бросила она!

И пусть в глазах сияет ярко счастье,

Глаза ведь — отражение души!

Так пусть не будет никогда ненастья,

Чтобы все дни Вам помогли цвести!

***

В День ангела я поздравляю

Красотку-Юленьку мою.

Пусть счастье, мир преображая,

Раскрасит ярко жизнь твою.

Не будет грусти и печали,

Легко проходит каждый день.

Успех дела твои венчает,

И ангела накроет сень.

Поздравления с Днем ангела в открытках

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