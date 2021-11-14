14 ноября отмечают день ангела Елизаветы.

В общем владельцы этого имени, что означает Божья клятва, чтит Бога, отмечают именины в 2021 году несколько раз. Факты ICTV подготовили поздравление с днем ангела Елизаветы в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Елизаветы в открытках

Поздравление с днем ангела Елизаветы в СМС

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Радости и света, любви и тепла желаем тебе Елизавета в день твоих именин!

Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты!

Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

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Тук-тук! Это твой ангелок Елизавета принес на своих крылышках поздравления тебе с именинами!

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом!

Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты Елизавета в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

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День ангела сегодня у тебя Елизавета с этим праздником я поздравляю!

Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю.

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Пусть Ангел простелит цветы прекрасные

На длинной жизненной тропинке.

Пусть тают в сердце любовь и счастье

И радостью полнится каждый час!

Значение имени Елизавета

Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение.

Характер Лизы легок. Сначала это непоседливый ребенок, который не может спокойно усидеть даже одной минуты. Она всюду хочет успеть, все узнать. Одноклассники любят ее за веселый характер, верную дружбу.

Со временем Лиза превращается в такую же милую, дружескую и приветливую женщину