На 28 июля приходится день ангела Владимира. В Украине огромное количество мужчин, которые с гордостью носят это имя, это касается и руководителя страны. В этот день стоит поздравить всех тех, у которых наступили именины.

Значения имени Владимир

Имя Владимир имеет старославянское происхождение. На нынешний лад оно значит тот, кто владеет миром. Нередко обладатели этого имени имеют огромную власть, с которой также приходит и ответственность, с чем Владимиры могут справиться.

Обладатели этого имени зачастую целеустремленны, но им лучше не браться за все дела одновременно — нужно довести их до конца по очереди. Среди позитивных черт — сила воли и терпение.

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Поздравления с днем Владимира в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

Владимир, радости желаю,

Чтоб никогда не унывая,

Ты к целям двигался вперед,

Пускай всегда удача ждет,

Хочу здоровья пожелать,

Счастливым быть и процветать,

Желаю мира всей душой,

Поверь, успех не за горой!

***

Владимир, в именины эти

Хочу удачи пожелать,

Счастливым самым быть на свете,

Веселым самым в мире стать.

Любое дело удается,

Прекрасным другом будь всегда,

Дорогу освещает солнце,

Не будет грусти никогда!

***

Владимир, с именинами

Сегодня поздравляю!

Чтоб были Вы любимыми!

Я счастья Вам желаю!

Сбываются пусть все мечты!

И чтоб всегда на свете

Вы жили в ласке и в любви,

Не веря злой примете!

***

День ангела твой на подходе,

Тебя с ним поздравить хочу.

Пусть будет, любимый Володя,

Всегда тебе все по плечу.

Забудь о проблемах и дрязгах,

И жизнью своей насладись.

В весёлый и радостный праздник,

Хотя бы на миг, окунись.

***

Владимиру удачи пожелать

В день ангела хочу я всей душой,

Не думай ты грустить и унывать,

Удача пусть шагает за тобой.

Пускай везет тебе всегда, мой друг,

Пусть каждый миг сопутствует успех,

Пускай друзья протянут море рук,

Чтоб ты всегда был радостнее всех!

***

Август уже на пороге — самое время подготовиться к огромному количеству праздников. К примеру, в последний месяц лета свой день будут отмечать инкассаторы, строители, ветеринары, а также археологи. На конец месяца запланирован День независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.