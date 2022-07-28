На 28 июля приходится день ангела Владимира. В Украине огромное количество мужчин, которые с гордостью носят это имя, это касается и руководителя страны. В этот день стоит поздравить всех тех, у которых наступили именины.
Значения имени Владимир
Имя Владимир имеет старославянское происхождение. На нынешний лад оно значит тот, кто владеет миром. Нередко обладатели этого имени имеют огромную власть, с которой также приходит и ответственность, с чем Владимиры могут справиться.
Обладатели этого имени зачастую целеустремленны, но им лучше не браться за все дела одновременно — нужно довести их до конца по очереди. Среди позитивных черт — сила воли и терпение.
Поздравления с днем Владимира в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.
***
Владимир, радости желаю,
Чтоб никогда не унывая,
Ты к целям двигался вперед,
Пускай всегда удача ждет,
Хочу здоровья пожелать,
Счастливым быть и процветать,
Желаю мира всей душой,
Поверь, успех не за горой!
***
Владимир, в именины эти
Хочу удачи пожелать,
Счастливым самым быть на свете,
Веселым самым в мире стать.
Любое дело удается,
Прекрасным другом будь всегда,
Дорогу освещает солнце,
Не будет грусти никогда!
***
Владимир, с именинами
Сегодня поздравляю!
Чтоб были Вы любимыми!
Я счастья Вам желаю!
Сбываются пусть все мечты!
И чтоб всегда на свете
Вы жили в ласке и в любви,
Не веря злой примете!
***
День ангела твой на подходе,
Тебя с ним поздравить хочу.
Пусть будет, любимый Володя,
Всегда тебе все по плечу.
Забудь о проблемах и дрязгах,
И жизнью своей насладись.
В весёлый и радостный праздник,
Хотя бы на миг, окунись.
***
Владимиру удачи пожелать
В день ангела хочу я всей душой,
Не думай ты грустить и унывать,
Удача пусть шагает за тобой.
Пускай везет тебе всегда, мой друг,
Пусть каждый миг сопутствует успех,
Пускай друзья протянут море рук,
Чтоб ты всегда был радостнее всех!
***
Август уже на пороге — самое время подготовиться к огромному количеству праздников. К примеру, в последний месяц лета свой день будут отмечать инкассаторы, строители, ветеринары, а также археологи. На конец месяца запланирован День независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.