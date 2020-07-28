28 июля День ангела празднует Владимир. Это славянское имя, означает владеющий миром.

В детстве Владимир активный и любознательный, он хорошо учится в школе. В некой степени он любит риски и авантюры.

Советы родителей для Владимира много значат, он часто делится с ними своими переживаниями и планами. В зрелом возрасте он старается избегать конфликтов и не злоупотреблять служебным положением. Отношения с друзьями для него бесценны.

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В День ангела Владимира 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.

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С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

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Поздравляю с Днем Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, а также уважения, любви, достатка. Пусть каждый день будет великим и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро. Желаю оставаться мужественным человеком, не знающим страхов и бед!

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Твое имя дал тебе сам Бог.

Сегодня день — тебе он праздник!

Желаю, чтоб всего ты смог,

Чтоб были лишь моменты счастья.

Святой Владимир — это ты.

Ты впрямь как будто из иконы —

Ты соблюдаешь все посты

И чтишь все Божии законы.

Тебе желаю мирно жить,

Создать семью и ей гордиться,

Премного радости испить

И жить любя, не торопиться!

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С Днем Владимира святого

Поздравляю от души,

Счастья самого большого

Пожелаю на всю жизнь!

Пусть великий наш креститель

Верой сердце озарит

И, как истинный хранитель,

От напастей защитит!

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С Днем Владимира Святого,

Пусть от бед Вас свет укроет,

Сердце пусть наполнит счастье,

Искренне Вы улыбайтесь.

Не завидуйте, не злитесь,

К солнцу, свету обратитесь,

Пусть надежда и добро

Век приходит в дом родной.

В Украине кроме государственных и церковных праздников, существует множество неофициальных дат. Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.