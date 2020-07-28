28 июля День ангела празднует Владимир. Это славянское имя, означает владеющий миром.
В детстве Владимир активный и любознательный, он хорошо учится в школе. В некой степени он любит риски и авантюры.
Советы родителей для Владимира много значат, он часто делится с ними своими переживаниями и планами. В зрелом возрасте он старается избегать конфликтов и не злоупотреблять служебным положением. Отношения с друзьями для него бесценны.
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В День ангела Владимира 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.
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С Владимира днем я тебя поздравляю,
Веру в сердце нести я по жизни желаю,
Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,
Будь достойным по жизни, в семье и труде!
Никогда не жалей ты о том, чего нет,
Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,
И надейся на чудо — оно уж придет,
Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!
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Поздравляю с Днем Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, а также уважения, любви, достатка. Пусть каждый день будет великим и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро. Желаю оставаться мужественным человеком, не знающим страхов и бед!
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Твое имя дал тебе сам Бог.
Сегодня день — тебе он праздник!
Желаю, чтоб всего ты смог,
Чтоб были лишь моменты счастья.
Святой Владимир — это ты.
Ты впрямь как будто из иконы —
Ты соблюдаешь все посты
И чтишь все Божии законы.
Тебе желаю мирно жить,
Создать семью и ей гордиться,
Премного радости испить
И жить любя, не торопиться!
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С Днем Владимира святого
Поздравляю от души,
Счастья самого большого
Пожелаю на всю жизнь!
Пусть великий наш креститель
Верой сердце озарит
И, как истинный хранитель,
От напастей защитит!
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С Днем Владимира Святого,
Пусть от бед Вас свет укроет,
Сердце пусть наполнит счастье,
Искренне Вы улыбайтесь.
Не завидуйте, не злитесь,
К солнцу, свету обратитесь,
Пусть надежда и добро
Век приходит в дом родной.
В Украине кроме государственных и церковных праздников, существует множество неофициальных дат. Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.