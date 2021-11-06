День ангела Виктории празднуют 6 ноября, а в целом — семь раз в год. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.
Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.
В именины Виктории 6 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС
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Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!
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Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.
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От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!
Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках
Праздники в ноябре 2021
Ноябрь 2021 года также очень богатый на профессиональные и другие праздники. 6 ноября, например, — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.