День ангела Виктории празднуют 6 ноября, а в целом — семь раз в год. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 6 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

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Золотятся солнца блики:

Именины ведь у Вики!

Поздравляем! Поздравляем!

Быть успешною желаем!

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Прими, Викуля, поздравления!

Ты красоты и шарма идеал.

Пусть согревает душу вдохновение,

Достаток будет пусть не мал.

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От всей души желаю, Вика,

Тебе улыбок, позитива.

Всегда жить с радостью и шиком,

Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

Праздники в ноябре 2021

Ноябрь 2021 года также очень богатый на профессиональные и другие праздники. 6 ноября, например, — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.