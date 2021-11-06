Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

День ангела Виктории — лучшие поздравления в СМС и открытках

6 ноября 2021, 11:03 Людмила Грубнік
День ангела Виктории — лучшие поздравления в СМС и открытках
Источник: Pixabay

День ангела Виктории празднуют 6 ноября, а в целом — семь раз в год. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 6 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

***

Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!

***

Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.

***

От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Праздники в ноябре 2021

Ноябрь 2021 года также очень богатый на профессиональные и другие праздники. 6 ноября, например,  — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.

Теги
іменини , релігійне свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка