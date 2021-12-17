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День ангела Варвары: поздравления в открытках и СМС

17 декабря 2021, 07:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
девушка, зима

Сегодня, 17 декабря, отмечают День ангела Варвары. В этот день почитается память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей морей, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает “чужая, дикарка”. Обладательницы имени имеют жизнерадостный характер, обычно они активные, позитивные, добрые и веселые.

Также Варварам присущи нерешительность, слабость и в тоже время терпение и упрямство. Девушки с таким именем достаточно волевые, иногда могут быть злопамятными.

Варвара – неплохая хозяйка, умеет создавать уют и комфортную атмосферу дома. Любит проводить время в семейном кругу, неохотно участвует в вечеринках с малознакомыми людьми.

Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС

***

Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

***

С Днем святой Варвары!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

***

С именинами! Варвара, оставайся всегда красивой, доброй, отзывчивой, веселой, благородной и искренней. Желаем тебе женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и постоянной любви.

***

В этот светлый день недаром
Поздравляют все друзья.
С именинами, Варвара!
Будь счастливой ты всегда!

Пусть удача, как подруга,
Будет спутницей твоей,
И улыбок будет много
В веренице светлых дней.

***

Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к победам.

***

Варвара, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.

Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.

Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках

 


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Теги
іменини , Привітання
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