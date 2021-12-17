Сегодня, 17 декабря, отмечают День ангела Варвары. В этот день почитается память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей морей, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает “чужая, дикарка”. Обладательницы имени имеют жизнерадостный характер, обычно они активные, позитивные, добрые и веселые.

Также Варварам присущи нерешительность, слабость и в тоже время терпение и упрямство. Девушки с таким именем достаточно волевые, иногда могут быть злопамятными.

Варвара – неплохая хозяйка, умеет создавать уют и комфортную атмосферу дома. Любит проводить время в семейном кругу, неохотно участвует в вечеринках с малознакомыми людьми.

Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС

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Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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С Днем святой Варвары!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

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С именинами! Варвара, оставайся всегда красивой, доброй, отзывчивой, веселой, благородной и искренней. Желаем тебе женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и постоянной любви.

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В этот светлый день недаром

Поздравляют все друзья.

С именинами, Варвара!

Будь счастливой ты всегда!

Пусть удача, как подруга,

Будет спутницей твоей,

И улыбок будет много

В веренице светлых дней.

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Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к победам.

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Варвара, я тебе желаю

Любви, здоровья и добра!

Чтоб только радость окружала,

Чтоб ты счастливою была.

Чтоб излучало настроенье

Прекрасный и чудесный свет.

Чтоб не иссякло вдохновенье,

Живи счастливо много лет.

Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках



