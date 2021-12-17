Сегодня, 17 декабря, отмечают День ангела Варвары. В этот день почитается память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей морей, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.
Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает “чужая, дикарка”. Обладательницы имени имеют жизнерадостный характер, обычно они активные, позитивные, добрые и веселые.
Также Варварам присущи нерешительность, слабость и в тоже время терпение и упрямство. Девушки с таким именем достаточно волевые, иногда могут быть злопамятными.
Варвара – неплохая хозяйка, умеет создавать уют и комфортную атмосферу дома. Любит проводить время в семейном кругу, неохотно участвует в вечеринках с малознакомыми людьми.
Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС
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Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
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С Днем святой Варвары!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
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С именинами! Варвара, оставайся всегда красивой, доброй, отзывчивой, веселой, благородной и искренней. Желаем тебе женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и постоянной любви.
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В этот светлый день недаром
Поздравляют все друзья.
С именинами, Варвара!
Будь счастливой ты всегда!
Пусть удача, как подруга,
Будет спутницей твоей,
И улыбок будет много
В веренице светлых дней.
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Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к победам.
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Варвара, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.
Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.
Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках