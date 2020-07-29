29 июля — День ангела Валентины. Существует несколько версий происхождения этого имени.

Наиболее распространенным вариантом является связь с латинским словом valens, которое переводится как сильный или здоровый. Родители, называя девочку так, желали ей здоровья и силы.

Обладательницы этого имени доброжелательные, приветливые, легко находят общий язык с другими людьми, всегда стараются помочь людям вокруг.

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В День ангела Валентины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год

Кроме государственных праздников, ежегодно украинцы отмечают церковные, среди которых — Рождество Христово, Светлое Воскресение Христово и День Святой Троицы.

Кроме того, есть посты и поминальные дни.

Полный календарь церковных праздников, поминальных дней и постов на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.