23 сентября отмечают день ангела Татьяны. Это имя имеет две версии происхождения — древнеримскую и древнегреческую.
Яркие поздравления с днем ангела Татьяны в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомую обладательницу этого имени.
Поздравления с днем ангела Татьяны в открытках
Поздравления с днем ангела Татьяны в СМС
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С днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
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Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!
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С днем ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.
Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!
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В день Татьяны, день прекрасный
В сердце пусть приходит счастье,
В душу легкость пусть придет,
И подарок в жизни ждет!
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Тебя назвали именем Татьяна,
Святая эта жизнь твою хранит.
С днем ангела сердечно поздравляю!
Живи любимой, не копи обид.
А если будет сложно или грустно,
Ты помни, что я рядом есть, Танюша.
Значения имени Татьяна
В переводе с древнегреческого языка имя Татьяна означает устроительница или учредительница. Носительница этого имени обладает переменчивым настроением. Она эгоистична и постоянно требует внимания.
Работать с коллективом Татьяне не легко, ей всегда нужен соперник, но несмотря на это она коммуникабельная и легко заводит друзей. Обладает красноречивостью, целеустремленностью, напористостью и настырностью.
Мужчине с Татьяной нелегко, поскольку она деспотична, властна, ревнива и свободолюбива. Кроме того, ее избранник практически обязан круглосуточно петь ей дифирамбы. Обладательница этого имени является заботливой мамой и с появлением детей меняется в лучшую сторону.