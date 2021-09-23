Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Праздники в Украине

День ангела Татьяны: яркие поздравления в открытках и СМС

23 сентября, 08:57 Каріна Зуєва
С днем ангела
Источник: Pexels

23 сентября отмечают день ангела Татьяны. Это имя имеет две версии происхождения — древнеримскую и древнегреческую.

Яркие поздравления с днем ангела Татьяны в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомую обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Татьяны в открытках

з днем ангела тетяни

день ангела тетяни привітання

день ангела тетяни картинки

з днем ангела тетяни листівки

привітання з днем ангела тетяни в листівках

Поздравления с днем ангела Татьяны в СМС

***

С днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!

***

Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!

***

С днем ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.

Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!

***

В день Татьяны, день прекрасный
В сердце пусть приходит счастье,
В душу легкость пусть придет,
И подарок в жизни ждет!

***

Тебя назвали именем Татьяна,
Святая эта жизнь твою хранит.
С днем ангела сердечно поздравляю!
Живи любимой, не копи обид.
А если будет сложно или грустно,
Ты помни, что я рядом есть, Танюша.

Значения имени Татьяна

В переводе с древнегреческого языка имя Татьяна означает устроительница или учредительница. Носительница этого имени обладает переменчивым настроением. Она эгоистична и постоянно требует внимания.

Работать с коллективом Татьяне не легко, ей всегда нужен соперник, но несмотря на это  она коммуникабельная и легко заводит друзей. Обладает красноречивостью, целеустремленностью, напористостью и настырностью.

Мужчине с Татьяной нелегко, поскольку она деспотична, властна,  ревнива и свободолюбива. Кроме того, ее избранник практически обязан круглосуточно петь ей дифирамбы. Обладательница этого имени является заботливой мамой и с появлением детей меняется в лучшую сторону.

Читайте также:

Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021

Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка