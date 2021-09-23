23 сентября отмечают день ангела Татьяны. Это имя имеет две версии происхождения — древнеримскую и древнегреческую.

Яркие поздравления с днем ангела Татьяны в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомую обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Татьяны в открытках

Поздравления с днем ангела Татьяны в СМС

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С днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!



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Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!



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С днем ангела-хранителя

Татьяну поздравляем!

Счастья бесконечного

И радости желаем.

Будь игривой и открытой

Чаще улыбайся.

Влюбляйся, весело живи

И миром наслаждайся!

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В день Татьяны, день прекрасный

В сердце пусть приходит счастье,

В душу легкость пусть придет,

И подарок в жизни ждет!



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Тебя назвали именем Татьяна,

Святая эта жизнь твою хранит.

С днем ангела сердечно поздравляю!

Живи любимой, не копи обид.

А если будет сложно или грустно,

Ты помни, что я рядом есть, Танюша.



Значения имени Татьяна

В переводе с древнегреческого языка имя Татьяна означает устроительница или учредительница. Носительница этого имени обладает переменчивым настроением. Она эгоистична и постоянно требует внимания.

Работать с коллективом Татьяне не легко, ей всегда нужен соперник, но несмотря на это она коммуникабельная и легко заводит друзей. Обладает красноречивостью, целеустремленностью, напористостью и настырностью.

Мужчине с Татьяной нелегко, поскольку она деспотична, властна, ревнива и свободолюбива. Кроме того, ее избранник практически обязан круглосуточно петь ей дифирамбы. Обладательница этого имени является заботливой мамой и с появлением детей меняется в лучшую сторону.