12 июля христиане отмечают важный религиозный праздник — День апостолов Петра и Павла. Традиционно, эта дата знаменует собой окончание купальских праздников.

Вместе со праздником, свой день ангела празднуют мужчины с именем Петр и Павел. Их особенно оберегают силы свыше, защищают от бед и наставляют на правильный путь по жизни.

Значение имен Петр и Павел

Имя Павел имеет латинское происхождение от слова паулюс, и переводится как незначительный и маленький. Оно может трактоваться как младший, что особенно актуально, когда у сына и отца одинаковые имена. Женский вариант имени — Павла, Полла, Паула.

Сейчас смотрят

Зачастую Павел имеет сложный характер с самого детства, однако растет послушным и понимает запреты. Во взрослой жизни обладатель этого имени готов выслушать секреты и поделиться советом — главной чертой характера можно назвать терпеливость.

Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, и переводится как скала или камень.

Это имя зачастую влияет на характер своего обладателя — Петр обычно зависим от мотивации, эмоций и настроения. Лучше всего для него подходят творческие профессии, ведь непредсказуемость и импульсивность в офисе может негативно сказаться на отношении с коллегами.

Поздравления с днем ангела Павла и Петра в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

С Днем ангела поздравляю

И от сердца всего желаю:

Чтоб невзгоды обходили

А дни — счастливыми были!

***

С Днем ангела, Петр поздравим охотно

Пусть день ото дня исполнятся все –

мечты и надежды, желанья и просьбы,

и даже все то, о чем думать не смел!

***

Тебе пусть, Петр, будет счастье,

В любви, в семье, в делах, в работе,

Пройдут печали, все ненастья,

Исчезнут пусть твои заботы.

Хорошим будет светлый путь,

Годов несчетной вереницы,

И только радость щемит грудь,

Взлетая в небо белой птицей!

***

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Здоровья, успеха, улыбки в глазах

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Позвольте, Павел, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

***

Надежный друг, герой — мужчина,

Таким Вас сделала судьба!

По золотому серпантину

Ведет Вас яркая звезда,

Где Вы бриллиантовую нежность

Найдете, спрячете в душе!

В день именин пусть, Павел, вечность

Счастье, любовь отдаст судьбе!

***

Июль подготовил для украинцев огромное количество праздников — в средине лета свой день будут отмечать бортпроводники, и даже тренеры. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.