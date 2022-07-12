12 июля христиане отмечают важный религиозный праздник — День апостолов Петра и Павла. Традиционно, эта дата знаменует собой окончание купальских праздников.
Вместе со праздником, свой день ангела празднуют мужчины с именем Петр и Павел. Их особенно оберегают силы свыше, защищают от бед и наставляют на правильный путь по жизни.
Значение имен Петр и Павел
Имя Павел имеет латинское происхождение от слова паулюс, и переводится как незначительный и маленький. Оно может трактоваться как младший, что особенно актуально, когда у сына и отца одинаковые имена. Женский вариант имени — Павла, Полла, Паула.
Зачастую Павел имеет сложный характер с самого детства, однако растет послушным и понимает запреты. Во взрослой жизни обладатель этого имени готов выслушать секреты и поделиться советом — главной чертой характера можно назвать терпеливость.
Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, и переводится как скала или камень.
Это имя зачастую влияет на характер своего обладателя — Петр обычно зависим от мотивации, эмоций и настроения. Лучше всего для него подходят творческие профессии, ведь непредсказуемость и импульсивность в офисе может негативно сказаться на отношении с коллегами.
Поздравления с днем ангела Павла и Петра в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.
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С Днем ангела поздравляю
И от сердца всего желаю:
Чтоб невзгоды обходили
А дни — счастливыми были!
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С Днем ангела, Петр поздравим охотно
Пусть день ото дня исполнятся все –
мечты и надежды, желанья и просьбы,
и даже все то, о чем думать не смел!
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Тебе пусть, Петр, будет счастье,
В любви, в семье, в делах, в работе,
Пройдут печали, все ненастья,
Исчезнут пусть твои заботы.
Хорошим будет светлый путь,
Годов несчетной вереницы,
И только радость щемит грудь,
Взлетая в небо белой птицей!
***
Павел, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Здоровья, успеха, улыбки в глазах
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
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Позвольте, Павел, вам сказать:
Вы заслужили уваженье
Упорством цели достигать,
И не терять души веселья.
Пусть также будет остр ум,
Пускай идут успехи в ногу,
И не тревожит ваших чувств
Печаль, тоска или тревога.
***
Надежный друг, герой — мужчина,
Таким Вас сделала судьба!
По золотому серпантину
Ведет Вас яркая звезда,
Где Вы бриллиантовую нежность
Найдете, спрячете в душе!
В день именин пусть, Павел, вечность
Счастье, любовь отдаст судьбе!
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Июль подготовил для украинцев огромное количество праздников — в средине лета свой день будут отмечать бортпроводники, и даже тренеры. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.