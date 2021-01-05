День ангела Павла ежегодно празднуют 5 января. В этот день вспоминают святого православной церкви — мученика Павла.

Популярность имени связана с распространением христианства в Римской империи, а затем – и во всем мире. Как известно Апостол Павел был одним из двенадцати учеников Христа.

Считается, что мужчины, которые носят красивое имя Павел, скромны, умны и рассудительны. Они отличаются добротой и щедростью и всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях.

Читайте: 2021 год кого по восточному календарю

Факты ICTV подготовили красивые и душевные поздравления с Днем ангела Павла. Поздравьте в этот праздник ваших близких и друзей с именинами.

Оригинальные СМС-поздравления с Днем ангела Павла

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Павел, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

***

Сегодня Пашке пожелаем,

Чтоб счастлив он был,

Чтоб все печали позабыл,

И чтоб здоровым всегда был.

Фортуну жди, она придет,

Тебе успехи принесет!

***

Позвольте, Павел, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю с Днем ангела и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом!

***

Милый Паша, поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет, и простиралась добрая надежда!

***

С Днем именин, Павел. Желаю тебе крепких сил, здоровья и уверенности. Паша, пусть сегодня твоя звезда засияет еще ярче, пусть в этот день обязательно исполнится твоя мечта. Желаю тебе успеха и удачи, материального достатка и любви.

Красивые открытки с Днем ангела Павла

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Во втором месяце зимы православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый Новый год, а также Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.