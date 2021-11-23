День ангела Ольги отмечают шесть раз в году, включая 23 ноября. Это очень популярное имя, которое не утратило своей актуальности и по сей день. Известно две версии его происхождения — наши предки из скандинавских языков позаимствовали имя Хельга — мудрая, святая и роковая. Также есть и сторонники того, что Ольгя является женской версией имени Олег.

Характер Ольги зачастую имеет много недостатков, но их почти невозможно заметить за сильными чертами. Нередко может быть стеснительной и капризной, а временами и пессимистичной, заражая своим плохим настроением окружающих.

Ольга несколько раз подумает перед действием — импульсивные решения ей чужды. Также хорошо относится к окружающим — не позволяет себе использовать слабости людей ради достижения своих целей. Главное достоинства характера Ольги — самостоятельность. Ей не нужна помощь других, она всегда постарается решить свои дела и проблемы самостоятельно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ольги в СМС и открытках, чтобы вы поздравили дорогих вам девушек и женщин с именинами даже на расстоянии. Приятные слова и открытки согреют теплом и зарядят радостью на весь день.

***

Любимой Оле поздравленье

Я шлю на праздник именин.

Желаю, чтобы настроенье

Достигло сказочных вершин.

Улыбка пусть с лица не сходит,

И радостью глаза блестят.

Удача в гости пусть заходит,

Проблемы с ветром улетят.

***

Оля, будь всегда счастливой

И такою же красивой

Ты, конечно, оставайся,

Безусловно — улыбайся,

Ты веселой самой будь,

Обо всем плохом забудь.

Унывать тебе нельзя —

Рядом верные друзья!

***

В имени Ольга — величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких — утеха и радость,

Везде уваженье тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит — будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан!

***

Дорогая Ольга, поздравляю

С твоим чудным именинным днем!

Пусть здоровье лишь крепчает,

Процветает пусть все время дом.

Будет все пускай прекрасно

Каждый миг и каждый час.

Будет все тебе пускай подвластно,

И мечты пускай исполнятся сейчас.

***

Поздравление с днем ангела Ольги в открытках

Церковный календарь на ноябрь 2021

В последнем месяце осени украинцев ожидает огромное количество церковных праздников. К примеру, уже 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней. В этот период верующие отказываются от огромного количества пищи животного происхождения, а основой рациона становятся различные каши.

Более подробно ознакомиться с церковным календарем на ноябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.