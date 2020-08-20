20 августа — День ангела Алексея. Имя имеет греческие корни и означает защитник.

Владельцы имени с самого детства очень жизнелюбивы и дружелюбны, могут стать душой любой компании. Алексеи всегда привыкли брать ответственность, инициативны, могут защитить себя и считают своим долгом постоять за других.

В День ангела Алексея Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020

Календарь церковных праздников и постов на 2020

В последний летний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый спас.

Кроме того, до 27 числа продолжается Успенский пост. В первый осенний месяц будет три больших праздника — Усекновение главы Иоанна, Рождение Девы Марии и Воздвижения Креста Господня.

Подробный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.