В воскресенье, 12 сентября, православные верующие отмечают день перенесения мощей Александра Невского, поэтому в народе его называют Александровым.
Также 12 сентября чествовали святых мучеников Александра Константинопольского и Александра Свирского.
Поздравления с днем ангела Александра в открытках
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С Днем рождения, Александр!
Сильным будь, здоровым,
Состоятельным и умным,
Сойкм и веселым!
Пусть весь мир вокруг тебя
Будет гармоничным,
Оставайся добрым, отзывчивым,
Милым, симпатичным!
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Пусть победоносное значение твоего имени, Александр, вдохновит тебя на жизненные подвиги. Желаю, чтобы ты ходил по дороге судьбы, не обращая внимания на неприятности, легко преодолевая препятствия. Чтобы твердая вера в собственные силы помогла достичь заоблачных вершин жизни.
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Желаю побед и больших достижений,
Добрых и искренних только отношений,
И новых открытых к удаче троп,
Закинут к богатствам пусть будет крючок!
Желаю терпения — не помешает,
Надежды, везение — они помогают!
Пусть царит в жизни твоим вдохновения,
Пусть сбудется все, Саша, в День рождения!
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Уважаемый Александр! Твое имя означает — «Защитник», «Храбрый человек», но даже смельчакам в этой жизни нужно покровительство Фортуны! Желаем тебе удачи и везения, осуществления всех задуманных планов и желаний! Пусть судьба полюбит все твои начинания!
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Сашенька, пусть в День твой
Смех звучит и поздравления!
Хочу пожелать тебе
Ярких, злых поворотов в судьбе!
Главное — чтобы везло всегда,
Проигрышей не знай никогда!
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Саша, тебя мы поздравляем с днем ангела!
Желаем тебе радости, надежды и терпения.
Чтобы ты всегда смотрел по-новому на жизнь,
И только верных, искренних друзей держись.
Пусть удача ходит по пятам,
И счастье пусть тебя не отпускает.
Куда бы ты ни пошел, пусть будет радость там,
И каждый только добра тебе желает!
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Александр, я поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю тебе, чтобы каждый день был желанным и праздничным. Желаю тебе много денег, желаю тебе столько денег, чтобы их хватало. Ведь недаром говорят, что богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает! Счастья тебе!
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Саша, с Днем рождения! Радости, успеха
И побольше поводов для улыбок, смеха!
Загадай желание, пусть судьба выполнит,
Детской верой в чудеса сердце пусть наполняет!
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Александра поздравляем с Днем рождения! Желаем всегда быть в строю, шагать в ногу по жизни со счастьем, удачей, добром и здоровьем!
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Дорогой Александр, с праздником! Желаю тебе миллион возможностей, тысячу шансов и целый мешок денег!
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Александр, будь смел, решителен, активный, целеустремленный. От души поздравляю и желаю большой удачи на жизненном пути. Желаю любви и верной дружбы. Желаю уверенных действий и обязательных побед. Пусть твоя жизнь имеет долгий путь, на котором будут встречаться хорошие люди и большие возможности для твоих желаний и успехов.
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Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить настоящей дружбой. Удачи в любых поисках и везение в любых делах!
Значение имени Александра
По имени Александр воинственный, поэтому не стоит пытаться навязать ему чужую точку зрения. Он всегда имеет свое мнение, определенный образ жизни и личные вкусы. Не пытайтесь изменить этого человека.
Имя Александр состоит из двух греческих слов, одно из которых означает защитник (алекс), а второе (андрос) — мужчина.
Неудивительно, что такое красивое и звучное имя носили многие крупные особистосей.
Также известно другое трактовка имени Александр, что означает мужественный защитник.
Носители имени Александр во взрослом возрасте здоровые и сильные люди. Александра можно уверенно назвать душой компании. Он остроумный, общительный и умеет вести себя с противоположным полом. Может быть вспыльчивым, резким, грубым и невежественным. Быстро реагирует на происходящее.