В воскресенье, 12 сентября, православные верующие отмечают день перенесения мощей Александра Невского, поэтому в народе его называют Александровым.

Также 12 сентября чествовали святых мучеников Александра Константинопольского и Александра Свирского.

Поздравления с днем ангела Александра в открытках

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С Днем рождения, Александр!

Сильным будь, здоровым,

Состоятельным и умным,

Сойкм и веселым!

Пусть весь мир вокруг тебя

Будет гармоничным,

Оставайся добрым, отзывчивым,

Милым, симпатичным!

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Пусть победоносное значение твоего имени, Александр, вдохновит тебя на жизненные подвиги. Желаю, чтобы ты ходил по дороге судьбы, не обращая внимания на неприятности, легко преодолевая препятствия. Чтобы твердая вера в собственные силы помогла достичь заоблачных вершин жизни.

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Желаю побед и больших достижений,

Добрых и искренних только отношений,

И новых открытых к удаче троп,

Закинут к богатствам пусть будет крючок!

Желаю терпения — не помешает,

Надежды, везение — они помогают!

Пусть царит в жизни твоим вдохновения,

Пусть сбудется все, Саша, в День рождения!

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Уважаемый Александр! Твое имя означает — «Защитник», «Храбрый человек», но даже смельчакам в этой жизни нужно покровительство Фортуны! Желаем тебе удачи и везения, осуществления всех задуманных планов и желаний! Пусть судьба полюбит все твои начинания!

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Сашенька, пусть в День твой

Смех звучит и поздравления!

Хочу пожелать тебе

Ярких, злых поворотов в судьбе!

Главное — чтобы везло всегда,

Проигрышей не знай никогда!

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Саша, тебя мы поздравляем с днем ангела!

Желаем тебе радости, надежды и терпения.

Чтобы ты всегда смотрел по-новому на жизнь,

И только верных, искренних друзей держись.

Пусть удача ходит по пятам,

И счастье пусть тебя не отпускает.

Куда бы ты ни пошел, пусть будет радость там,

И каждый только добра тебе желает!

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Александр, я поздравляю тебя с днем ​​рождения! Я желаю тебе, чтобы каждый день был желанным и праздничным. Желаю тебе много денег, желаю тебе столько денег, чтобы их хватало. Ведь недаром говорят, что богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает! Счастья тебе!

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Саша, с Днем рождения! Радости, успеха

И побольше поводов для улыбок, смеха!

Загадай желание, пусть судьба выполнит,

Детской верой в чудеса сердце пусть наполняет!

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Александра поздравляем с Днем рождения! Желаем всегда быть в строю, шагать в ногу по жизни со счастьем, удачей, добром и здоровьем!

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Дорогой Александр, с праздником! Желаю тебе миллион возможностей, тысячу шансов и целый мешок денег!

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Александр, будь смел, решителен, активный, целеустремленный. От души поздравляю и желаю большой удачи на жизненном пути. Желаю любви и верной дружбы. Желаю уверенных действий и обязательных побед. Пусть твоя жизнь имеет долгий путь, на котором будут встречаться хорошие люди и большие возможности для твоих желаний и успехов.

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Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить настоящей дружбой. Удачи в любых поисках и везение в любых делах!

Значение имени Александра

По имени Александр воинственный, поэтому не стоит пытаться навязать ему чужую точку зрения. Он всегда имеет свое мнение, определенный образ жизни и личные вкусы. Не пытайтесь изменить этого человека.

Имя Александр состоит из двух греческих слов, одно из которых означает защитник (алекс), а второе (андрос) — мужчина.

Неудивительно, что такое красивое и звучное имя носили многие крупные особистосей.

Также известно другое трактовка имени Александр, что означает мужественный защитник.

Носители имени Александр во взрослом возрасте здоровые и сильные люди. Александра можно уверенно назвать душой компании. Он остроумный, общительный и умеет вести себя с противоположным полом. Может быть вспыльчивым, резким, грубым и невежественным. Быстро реагирует на происходящее.