31 января отмечают день ангела Оксаны. Девушки с этим именем отмечают свои именины семь раз в год.

Если у вас есть знакомые или близкие обладательницы волшебного имени Оксана, не забудьте поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Оксаны в СМС, прозе и открытках.

Поздравления с днем ангела Оксаны в СМС

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Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались.

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Желаю, Оксана, тебе я идей,

Всегда интересных и новых затей.

Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,

Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

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Желаю, Оксана, тебе я идей,

Всегда интересных и новых затей.

Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,

Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

Поздравления с днем ангела Оксаны в прозе

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Поздравляю с Днем ​​ангела прекрасную Оксану! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех жизненных сферах, гармоничных отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствии препятствий на пути к цели.

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Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

Поздравления с днем ангела Оксаны в открытках

Значение имени Оксана

Имя Оксана имеет греческое происхождение и означает иностранка или гостеприимная.

Именно девочкам, которые родились под знаком зодиака Водолей, лучше всего подойдет имя Оксана.

В детстве обладательницы имени добрые и заботливые, спокойные и послушные девушки, которые радуют своих родителей.

Обычно у Оксаны положительный характер. Она отзывчивая, доброжелательна, честная и искренняя. У женщин по имени Оксана в основном правильные принципы и они никогда их не нарушают.