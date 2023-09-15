День ангела Оксаны празднуют несколько раз в год, в частности 15 сентября. Этот день — еще один повод поздравить с именинами знакомых, которых так зовут.
Факты ICTV выяснили, когда день ангела Оксаны и что значит это имя, а также подготовили теплые поздравления и открытки.
Когда день ангела Оксаны
Именины Оксаны и Ксении отмечают шесть раз в год. Поздравить знакомых можно зимой — 31 января и 6 февраля, весной — 20 марта, летом — 6 июня и 26 августа, а также осенью — 15 сентября.
Главными днями ангела Оксаны считают даты 6 февраля и 6 июня.
Значение имени Оксана
Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции. Оно означает “путешественница”, “чужестранка”, “гостья”, по другой версии — “гостеприимная”.
Как правило, девушки с именем Оксана имеют спокойный характер. В то же время они целеустремленные и самостоятельные личности, которые могут за себя постоять.
Говорят, что имена Оксана (Ксения) хорошо подходят людям, рожденным под знаками Козерога, Девы и Близнецов.
День ангела Оксаны 2023 — поздравления и открытки
В Оксанин день желаю тебе крепкого здоровья! Пусть Ангел не оставляет ни на миг!
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В День ангела Оксаны желаю радости и светлого будущего! Пусть близкие всегда будут рядом!
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С Днем ангела, Оксана! Пусть сбудутся все мечты, надежды и желания!
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В Оксанин день желаю не терять жажду к жизни! Пусть все складывается удачно!
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С Днем ангела, Оксана! Пусть осуществляются самые смелые желания!
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