День ангела Нины отмечают несколько раз в году, в том числе и 19 ноября. Это достаточно популярное имя, которое не потеряло своей актуальности и по сей день. Оно также имеет огромное количество версий происхождения. К примеру, латинского языка переводится как царственная, с грузинского — ласковая, с арабского — полезная.

Зачастую, характер девушек по имени Нина очень приятный — часто им присущие такие качества как ответственность, дисциплинированность и трудолюбие. Нередко выбор работы припадает на ту профессию, где нужно отдаваться полностью. Цифры — сильная сторона Нины. Для нее нет сложностей даже в финансах и — есть амбиции для работы бухгалтером, историком или аналитиком.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ​​ангела Нины в СМС и открытках, чтобы вы поздравили дорогих вам девушек и женщин с таким именем даже на расстоянии. Приятные слова и открытки согреют теплом и зарядят позитивом на весь день.

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С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

***

Ниночка, спешу поздравить

С именинами тебя,

Пусть Святая помогает

И вперед ведет любя.

Я желаю тебе счастья,

Жить в гармонии с собой,

Помогает пусть по жизни

Пусть прекрасный ангел твой.

***

В день чудесный Святой Нины

Отмечают именины

Все, кого так нарекли,

Мы желаем, чтоб смогли

Вы преодолеть преграды

И кручиниться не надо,

Пусть Святая сбережет

От напастей и невзгод!

***

Пусть хранит святая Нина

Дом уютный и очаг,

Сохранит любовь взаимной

И прибавит всяких благ!

Пусть поселит радость в сердце,

А в душе — покой и мир,

Процветай и благоденствуй,

Небо пусть тебя хранит!

***

Поздравление с днем ангела Нины в открытках

Церковный календарь на ноябрь 2021

В последнем месяце осени украинцев ожидает огромное количество церковных праздников. К примеру, на 28 ноября приходится начало Рождественского поста, который продлится 40 дней. В этот период верующие отказываются от мяса и рыбы, а основой для блюд становится гречневая, рисовая и другая каша.

Более подробно ознакомиться с церковным календарем на ноябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.