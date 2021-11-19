День ангела Нины отмечают несколько раз в году, в том числе и 19 ноября. Это достаточно популярное имя, которое не потеряло своей актуальности и по сей день. Оно также имеет огромное количество версий происхождения. К примеру, латинского языка переводится как царственная, с грузинского — ласковая, с арабского — полезная.
Зачастую, характер девушек по имени Нина очень приятный — часто им присущие такие качества как ответственность, дисциплинированность и трудолюбие. Нередко выбор работы припадает на ту профессию, где нужно отдаваться полностью. Цифры — сильная сторона Нины. Для нее нет сложностей даже в финансах и — есть амбиции для работы бухгалтером, историком или аналитиком.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Нины в СМС и открытках, чтобы вы поздравили дорогих вам девушек и женщин с таким именем даже на расстоянии. Приятные слова и открытки согреют теплом и зарядят позитивом на весь день.
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С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
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Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
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Ниночка, спешу поздравить
С именинами тебя,
Пусть Святая помогает
И вперед ведет любя.
Я желаю тебе счастья,
Жить в гармонии с собой,
Помогает пусть по жизни
Пусть прекрасный ангел твой.
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В день чудесный Святой Нины
Отмечают именины
Все, кого так нарекли,
Мы желаем, чтоб смогли
Вы преодолеть преграды
И кручиниться не надо,
Пусть Святая сбережет
От напастей и невзгод!
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Пусть хранит святая Нина
Дом уютный и очаг,
Сохранит любовь взаимной
И прибавит всяких благ!
Пусть поселит радость в сердце,
А в душе — покой и мир,
Процветай и благоденствуй,
Небо пусть тебя хранит!
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Поздравление с днем ангела Нины в открытках
Церковный календарь на ноябрь 2021
В последнем месяце осени украинцев ожидает огромное количество церковных праздников. К примеру, на 28 ноября приходится начало Рождественского поста, который продлится 40 дней. В этот период верующие отказываются от мяса и рыбы, а основой для блюд становится гречневая, рисовая и другая каша.
Более подробно ознакомиться с церковным календарем на ноябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.