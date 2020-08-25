8 сентября день ангела празднует Наталья. Это имя в переводе с латинского означает рождение.

В детстве Наталья самолюбивая и упрямая, она не ленится и всегда делает все возможное, чтобы получить похвалу.

В школе Наталья во всем преуспевает: учится хорошо, с легкостью заводит знакомства, и во всем старается быть лучшей. Маленькая Наталья жизнерадостная и всегда находится в центре внимания окружающих.

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В зрелом возрасте Наталья спокойная и точно знает себе цену. Она не будет вступать в конфликты просто так, что многим будет нравиться.

В день ангела Натальи Факты ICTV предлагают красивые поздравления в открытках с именинами.

В августе украинцев ждет два больших церковных праздника — Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый спас. Подробный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.