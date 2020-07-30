30 июля — День ангела Марины. Это имя с латинского переводится как морская.

Обладательницы этого имени подвижны и жизнерадостны. Марины рано становятся самостоятельными, они всегда берут ответственность за свои поступки, упрямы и часто добиваются успеха в жизни.

В День ангела Марины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и прозе.

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Будь веселой, позитивной,

Радость от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В День ангела принимай!

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Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в светлый день мы говорим:

Нам очень повезло с тобой!

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Солнце для тебя сияет,

Судьба щедро помогает.

И на это есть причина:

С Днем ангела тебя, Марина!

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Для тебя прошу у неба,

Чтоб сбывались все мечты,

Счастья для моей Марины,

Доброй, ласковой судьбы.

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Марина, я тебе желаю

Тепла, любви и доброты.

Тебя сегодня поздравляю,

Счастливою пусть будешь ты.

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Марина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть тебя всегда бережет судьба. Желаю много светлых моментов в жизни, верных друзей и любви.

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С именинами, Марина. Пускай все твои мечты сбываются. Люби и будь любима. Побольше тебе в жизни ярких и беззаботных дней.

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Марина, пусть судьба будет к тебе благосклонной. Удачи тебе во всем, верных друзей, любви побольше. Мечтай и все трудности преодолевай.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год

В году, помимо государственных праздников, много церковных, среди которых Рождество и Светлое Воскресение Христово, Благовещение и День Святой Троицы.

Также есть посты и поминальные дни.

Полный календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.