30 июля — День ангела Марины. Это имя с латинского переводится как морская.
Обладательницы этого имени подвижны и жизнерадостны. Марины рано становятся самостоятельными, они всегда берут ответственность за свои поступки, упрямы и часто добиваются успеха в жизни.
В День ангела Марины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и прозе.
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Будь веселой, позитивной,
Радость от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В День ангела принимай!
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Марина, в имени твоем
Шум моря, ласковый прибой.
И в светлый день мы говорим:
Нам очень повезло с тобой!
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Солнце для тебя сияет,
Судьба щедро помогает.
И на это есть причина:
С Днем ангела тебя, Марина!
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Для тебя прошу у неба,
Чтоб сбывались все мечты,
Счастья для моей Марины,
Доброй, ласковой судьбы.
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Марина, я тебе желаю
Тепла, любви и доброты.
Тебя сегодня поздравляю,
Счастливою пусть будешь ты.
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Марина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть тебя всегда бережет судьба. Желаю много светлых моментов в жизни, верных друзей и любви.
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С именинами, Марина. Пускай все твои мечты сбываются. Люби и будь любима. Побольше тебе в жизни ярких и беззаботных дней.
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Марина, пусть судьба будет к тебе благосклонной. Удачи тебе во всем, верных друзей, любви побольше. Мечтай и все трудности преодолевай.
Календарь церковных праздников и постов на 2020 год
В году, помимо государственных праздников, много церковных, среди которых Рождество и Светлое Воскресение Христово, Благовещение и День Святой Троицы.
Также есть посты и поминальные дни.
Полный календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.