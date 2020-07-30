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День ангела Марины — лучшие поздравления в СМС и прозе

30 июля 2020, 06:10
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
День ангела Марины — лучшие поздравления в СМС и прозе

30 июля — День ангела Марины. Это имя с латинского переводится как морская.

Обладательницы этого имени подвижны и жизнерадостны. Марины рано становятся самостоятельными, они всегда берут ответственность за свои поступки, упрямы и часто добиваются успеха в жизни.

В День ангела Марины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и прозе.

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***

Будь веселой, позитивной,
Радость от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В День ангела принимай!

***

Марина, в имени твоем
Шум моря, ласковый прибой.
И в светлый день мы говорим:
Нам очень повезло с тобой!

***

Солнце для тебя сияет,
Судьба щедро помогает.
И на это есть причина:
С Днем ангела тебя, Марина!

***

Для тебя прошу у неба,
Чтоб сбывались все мечты,
Счастья для моей Марины,
Доброй, ласковой судьбы.

***

Марина, я тебе желаю
Тепла, любви и доброты.
Тебя сегодня поздравляю,
Счастливою пусть будешь ты.

***

Марина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть тебя всегда бережет судьба. Желаю много светлых моментов в жизни, верных друзей и любви.

***

С именинами, Марина. Пускай все твои мечты сбываются. Люби и будь любима. Побольше тебе в жизни ярких и беззаботных дней.

***

Марина, пусть судьба будет к тебе благосклонной. Удачи тебе во всем, верных друзей, любви побольше. Мечтай и все трудности преодолевай.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год

В году, помимо государственных праздников, много церковных, среди которых Рождество и Светлое Воскресение Христово, Благовещение и День Святой Троицы.

Также есть посты и поминальные дни.

Полный календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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