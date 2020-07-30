День ангела Марины отмечается 30 июля.

Праздник отмечается согласно церковному календарю в честь Марины Антиохийской. Великомученица из-за своей веры была казнена в 15-летнем возрасте.

Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку, СМС или просто позвонить.

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Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.

Церковный календарь на 2020 год

Украинские верующие отмечают множество праздников. У них есть церковный календарь со всеми датами, которые относятся к Иисусу Христу и другим святым.

Большинство дат в нем связаны с праздником Пасхи. Именно от него зависят даты других важных праздников для украинской церкви.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, чтобы не пропустить даты постов и праздников.