День ангела Марины отмечается 30 июля.
Праздник отмечается согласно церковному календарю в честь Марины Антиохийской. Великомученица из-за своей веры была казнена в 15-летнем возрасте.
Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку, СМС или просто позвонить.
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Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.
Церковный календарь на 2020 год
Украинские верующие отмечают множество праздников. У них есть церковный календарь со всеми датами, которые относятся к Иисусу Христу и другим святым.
Большинство дат в нем связаны с праздником Пасхи. Именно от него зависят даты других важных праздников для украинской церкви.
Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, чтобы не пропустить даты постов и праздников.