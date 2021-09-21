21 сентября отмечают день ангела Марии. Также в эту дату православная церковь празднует один из главных двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Богородицы, которая и является небесной покровительницей обладательниц этого имени.
Мария — одно из самых распространенных имен в мире, поэтому если в вашем окружении есть его обладательница, не забудьте ее поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Марии в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Марии в открытках
Поздравления с днем ангела Марии в СМС
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Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво —
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
Нет прекраснее Марии —
Говорят ветра в полях!
Нет отзывчивей Марии —
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!
***
У нашей Маши именины!
Гостей составим список длинный,
Ее мы будем поздравлять,
И в праздник ей хотим желать
Везенья, счастья, красоты,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтобы любовь не подвела,
Добиться чтоб всего могла!
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С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
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Необычайная душевность, теплота
В твоем сокрыта имени – Мария.
Ты – лучшая подруга, ты мне – та,
Кто может поддержать душевной силой.
С Днем Ангела поздравить я спешу
Тебя сегодня с самого утра.
Мария, Маша, смс пишу,
Чтоб пожелать лишь счастья и добра!
Значение имени Мария
Имя Мария является древнееврейским и переводится как горькая, желанная, безмятежная, по некоторым трактовкам — отвергнутая.
Обладательница этого имени добрая и отзывчивая, редко откажет в помощи или оставит в беде, поскольку сильно сопереживает кому-либо. У нее хорошо развита интуиция, поэтому в своем деле, который Мария зачастую ищет долго, добьется успеха. Является трудолюбивой, однако карьеристкой ее назвать нельзя.
Для Марии главное в жизни — семья, которую она хоть и создает поздно, но осознано. Любит детей, гостей и семейные посиделки.