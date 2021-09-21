Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Праздники в Украине

День ангела Марии: поздравления в открытках и СМС

21 сентября, 08:54 Каріна Зуєва
С днем ангела
Источник: Pexels

21 сентября отмечают день ангела Марии. Также в эту дату православная церковь празднует один из главных двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Богородицы, которая и является небесной покровительницей обладательниц этого имени.

Мария — одно из самых распространенных имен в мире, поэтому если в вашем окружении есть его обладательница, не забудьте ее поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Марии в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Марии в открытках

Поздравления с днем ангела Марии в СМС

***

Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво —
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!

***

Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
Нет прекраснее Марии —
Говорят ветра в полях!
Нет отзывчивей Марии —
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!

***

У нашей Маши именины!
Гостей составим список длинный,
Ее мы будем поздравлять,
И в праздник ей хотим желать

Везенья, счастья, красоты,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтобы любовь не подвела,
Добиться чтоб всего могла!

***

С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

***

Необычайная душевность, теплота
В твоем сокрыта имени – Мария.
Ты – лучшая подруга, ты мне – та,
Кто может поддержать душевной силой.

С Днем Ангела поздравить я спешу
Тебя сегодня с самого утра.
Мария, Маша, смс пишу,
Чтоб пожелать лишь счастья и добра!

Значение имени Мария

Имя Мария является древнееврейским и переводится как горькая, желанная, безмятежная, по некоторым трактовкам — отвергнутая.

Обладательница этого имени добрая и отзывчивая, редко откажет в помощи или оставит в беде, поскольку сильно сопереживает кому-либо. У нее хорошо развита интуиция, поэтому в своем деле, который Мария зачастую ищет долго, добьется успеха. Является трудолюбивой, однако карьеристкой ее назвать нельзя.

Для Марии главное в жизни — семья, которую она хоть и создает поздно, но осознано. Любит детей, гостей и семейные посиделки.

Читайте также:

Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021

Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка