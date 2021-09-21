21 сентября отмечают день ангела Марии. Также в эту дату православная церковь празднует один из главных двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Богородицы, которая и является небесной покровительницей обладательниц этого имени.

Мария — одно из самых распространенных имен в мире, поэтому если в вашем окружении есть его обладательница, не забудьте ее поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Марии в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Марии в открытках

Поздравления с днем ангела Марии в СМС

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво —

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!



***

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

Нет прекраснее Марии —

Говорят ветра в полях!

Нет отзывчивей Марии —

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!

***

У нашей Маши именины!

Гостей составим список длинный,

Ее мы будем поздравлять,

И в праздник ей хотим желать

Везенья, счастья, красоты,

Чтоб исполнялись все мечты,

Чтобы любовь не подвела,

Добиться чтоб всего могла!



***

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

***

Необычайная душевность, теплота

В твоем сокрыта имени – Мария.

Ты – лучшая подруга, ты мне – та,

Кто может поддержать душевной силой.

С Днем Ангела поздравить я спешу

Тебя сегодня с самого утра.

Мария, Маша, смс пишу,

Чтоб пожелать лишь счастья и добра!



Значение имени Мария

Имя Мария является древнееврейским и переводится как горькая, желанная, безмятежная, по некоторым трактовкам — отвергнутая.

Обладательница этого имени добрая и отзывчивая, редко откажет в помощи или оставит в беде, поскольку сильно сопереживает кому-либо. У нее хорошо развита интуиция, поэтому в своем деле, который Мария зачастую ищет долго, добьется успеха. Является трудолюбивой, однако карьеристкой ее назвать нельзя.

Для Марии главное в жизни — семья, которую она хоть и создает поздно, но осознано. Любит детей, гостей и семейные посиделки.