День ангела Людмилы празднуют несколько раз в год, в частности 28 сентября.

Факты ICTV выяснили значение имени Людмила, а также подготовили смс-поздравления и открытки с днем ангела Людмилы, чтобы вы могли сказать несколько слов близким.

Когда день ангела Людмилы

День ангела Людмилы 2023 празднуют 8 июля, а также дважды осенью — 28 и 29 сентября.

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В православном календаре день ангела Людмилы — это дни, когда вспоминают святых Людмилу Петрову и Людмилу Чешскую.

Значение имени Людмила

Имя Людмила имеет старославянское происхождение и означает “людям милая”.

С детства обладатели этого имени темпераментные и одновременно практичные. Такое сочетание позволяет Людмилам притягивать к себе самых разных людей.

Обычно женщинам по имени Людмила важно признание, поэтому многие их поступки могут быть продиктованы желанием прежде всего произвести впечатление.

Смс-поздравления с днем ангела Людмилы

С днем ангела, Людмила! Верь в жизнь и будь собой, а ангел-хранитель пусть защищает от беды!

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Людмила, с именинами! Умей радоваться жизни и идти по ней с улыбкой!

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Люда, с днем ангела! Пусть много счастья в жизни ждет, а Господь мечтам тебя венчает!

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С днем ангела Людмилы! Желаю не знать обид и грусти!

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В день ангела Людмилы желаю тебе получать наслаждение от каждого мгновения и смело ловить удачу за хвост!

Открытки с днем ангела Людмилы 2023